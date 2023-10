Des hommes se fracassent volontairement la mâchoire avec un marteau sur TikTok

Partager







Des hommes partagent sur TikTok des vidéos d'eux en train de se fracasser le visage à coups de marteau pour rendre leur mâchoire plus carrée. Il s'agit d'une nouvelle tendance baptisée bone smashing.

Qu’est-ce que le bone smashing?

Grosso modo, le bone smashing (ou la «fracture de l'os» en traduction libre) consiste à se frapper à plusieurs reprises les os, généralement à la hauteur des pommettes ou de la mâchoire, avec un marteau (ou un autre objet, comme une bouteille, un altère ou un pistolet de massage).

Le principal objectif de cette pratique est de créer des microfractures dans l’espoir de remodeler ses os (et changer leur allure).

Sur TikTok, les vidéos publiées avec le mot-clic «bone fracking tutorial» et «bone smashing» cumulent plus de 267,7 millions de vues.

Sur quoi se base cette pratique?

Cette tendance s'inspire de la loi de Wolff, élaborée au 19e siècle par l’anatomiste et chirurgien allemand Julius Wolff. Ce dernier avançait que les os du corps humain ne sont pas inanimés et qu’ils évoluent tout au long de nos vies, notamment en réponse au stress subi.

Selon sa théorie, l’application d’une force ou d’un stress physique sur les os pourrait augmenter la vitesse à laquelle ceux-ci se remodèlent. Les os pourraient ainsi devenir plus forts et plus épais.

L'exemple du joueur de tennis permet de comprendre la loi de Wolff. Les os qui se trouvent dans le bras qui tient la raquette deviendraient plus forts que ceux dans l'autre bras.

Le fait d'appliquer soi-même de la force sur son muscle dans l'espoir de l'endommager n'est toutefois pas sans risque.

Possible défiguration

Des experts s'inquiètent en effet de cette nouvelle tendance TikTok.

«Honnêtement, je n’aurais jamais pensé que je devrais faire une vidéo ici pour dire cela, mais s’il vous plaît, ne brisez pas intentionnellement les os de votre visage», a déclaré dans une vidéo TikTok le Dr Prem Tripathi, un chirurgien plasticien de San Francisco.

Même si les os cassés ou fracturés guérissent d’eux-mêmes, les risques de complication et de se retrouver défiguré sont réels, souligne-t-il.

«Si vous n’avez pas hérité de la génétique parentale pour avoir une forte mâchoire, malheureusement, vous devrez voir un professionnel pour y arriver», prévient Dr Tripathi.