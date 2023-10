Est-ce que faire son épicerie au Club Entrepôt est moins cher qu’au Costco? On a fait le calcul

Partager







BILLET — Comme le prix du panier d’épicerie ne cesse d’augmenter, on n’en voudra à personne de vouloir dénicher les meilleures aubaines au supermarché. Pour cela, plusieurs se tournent vers Costco. Mais d’autres bannières, comme Club Entrepôt, adoptent le même modèle d’affaires. Comment les prix se comparent-ils entre les deux chaînes? On a fait le calcul.

Ça ressemble à quoi au Club Entrepôt?

En entrant au Club Entrepôt, ce sont les palettes empilées les unes sur les autres et les hautes étagères remplies de produits de toutes sortes de formats qui attirent le regard. Tout comme Costco, le décor du grossiste libre-service est modeste.

Il faut savoir que la clientèle principale de Club Entrepôt, qui appartient à Loblaw, ce sont les entreprises: des restaurateurs, des dépanneurs ou encore de petites épiceries. Même s’il est possible de devenir membre gratuitement afin de profiter de certains rabais, l’adhésion n’est pas nécessaire pour que le grand public puisse y magasiner.

L’entreprise compte plusieurs succursales à travers le pays, y compris à Montréal, à Laval, à Longueuil et à Québec. Les succursales de Trois-Rivières, de Gatineau, de Jonquière, de Joliette, de Sherbrooke et de Sept-Îles sont plutôt connues sous le nom de Presto.

Lors du passage de 24 heures, un mercredi après-midi, la succursale de Longueuil de Club Entrepôt était peu occupée. On peut cependant présumer que l’achalandage y est plus important les soirs de semaine et durant la fin de semaine.

Au Club Entrepôt, impossible de goûter aux produits vendus, puisqu’aucune station de dégustation n’est proposée, contrairement à Costco. Les rayons se limitent également à ceux d’un supermarché traditionnel: il n’y a pas de vêtements, de jouets, ou d’articles de maison. Certaines succursales offrent néanmoins un service de pharmacie – ce n’est pas le cas de celle de Longueuil. On ne peut pas non plus s’y procurer un poulet rôti cuit, l'un des produits parmi les plus populaires au Costco.

Les prix sont-ils aussi bons au Club Entrepôt qu’au Costco?

Pour faire la comparaison entre Club Entrepôt et Costco, nous avons établi notre liste en consultant les adeptes de Costco de l’équipe de 24 heures, qui nous ont partagé les produits qu’ils considèrent les plus avantageux chez le géant de l’alimentation.

Ces produits correspondent aux aliments et items de base que l’on retrouverait dans le panier d’épicerie qu’un ménage «type» serait susceptible de vouloir stocker, comme la viande, le lait, les œufs, le beurre, le pain tranché, les condiments et le papier hygiénique, par exemple.

Avant de plonger dans les résultats, quelques notes :

Les prix ont été relevés dans la succursale Longueuil de Club Entrepôt le mercredi 27 septembre et à la succursale d’Anjou de Costco le 13 septembre 2023;

Bien que Club Entrepôt vende des caisses de plusieurs unités de ses produits, nous avons comparé les prix à l’unité, sauf lorsqu’indiqué;

Costco et Club Entrepôt n’offrent pas toutes les mêmes marques, donc les prix de certains des produits comparés peuvent varier légèrement en raison de la différence de marque;

Plusieurs des formats ne sont pas les mêmes chez les deux commerçants et on ne trouve parfois pas d’équivalent. Pour cela, nous avons inclus un prix au prorata pour pouvoir mieux comparer;

Nous avons tenu compte des rabais, parce qu’on peut penser qu’une personne qui cherche à payer le moins cher possible va opter pour le produit à prix réduit.

Lait 2%, 2 litres

Prix chez Club Entrepôt : 4,29$ (Québon)

Prix chez Costco : 3,99$ (Lactantia)

Gros œufs blancs

Prix chez Club Entrepôt : 3,99$ pour 12 œufs moyen blanc (33,2 sous par œuf)

Prix chez Costco : 5,49$ pour 18 (30,5 sous par œuf – 3,66$ pour 12)

Beurre salé, 454 g

Prix chez Club Entrepôt : 5,99$ en spécial (Lactantia)

Prix chez Costco : 5,49$ (Natrel)

Pain blanc tranché, paquet de deux

Prix chez Club Entrepôt : 6,49$ (Gadoua)

Prix chez Costco : 5,49$ (Villaggio)

Poitrines de poulet désossées

Prix chez Club Entrepôt : 14,16$ pour 1 kg

Prix chez Costco : 14,99$ pour 1 kg

Bœuf haché mi-maigre

Prix chez Club Entrepôt : 11,66$ pour 1 kg

Prix chez Costco : 9,99$ pour 1 kg

Pâtes alimentaires

Prix chez Club Entrepôt : 15,49$ pour un paquet de 4,54 kg de macaroni Italpasta

Costco : 12,99$ pour un paquet de 4 kg de macaroni Griss Pasta Giardino (14,74$ pour 4,54 kg)

Café

Prix chez Club Entrepôt : 20,99$ pour un pot de 908 g de café colombien mi-noir Van Houtte

Prix chez Costco : 22,49$ pour un pot de 1,1 kg de café mélange maison original Van Houtte (18,56$ pour 908 g)

Lait végétal

Prix chez Club Entrepôt : 4,49$ pour un carton de 1,89 litre de boisson d’amande Silk original

Prix chez Costco : 17,49$ pour 6 cartons de 946 ml de lait d’amande Almond Breeze original (5,83$ pour un carton de 1,89 litre)

La boisson à l’amande Almond Breeze n’est pas vendue à l’unité au Costco contrairement à Silk au Club Entrepôt.

Ketchup Heinz

Prix chez Club Entrepôt : 5,49 $ pour une bouteille de 1 litre

Prix chez Costco : 9,99$ pour un paquet de deux bouteilles de 1,25 litre (3,99$ par litre)

Moutarde French’s

Prix chez Club Entrepôt : 3,99$ pour une bouteille de 550 ml

Prix chez Costco : 6,99$ pour deux bouteilles de 830 ml (2,32$ pour 550 ml)

Mayonnaise Hellman’s

Prix chez Club Entrepôt : 9,99$ pour 1,42 litre

Prix chez Costco : 13,99$ pour 1,8 litre (11,03$ pour 1,42 litre)

Beurre d’arachide Kraft crémeux, pot de 2 kg

Prix chez Club Entrepôt : 12,99$

Prix chez Costco : 10,29$

Papier hygiénique

Prix chez Club Entrepôt : 23,99$ pour 30 rouleaux de 2 épaisseurs 242 feuilles Royal original (0,003$ par feuille)

Prix chez Costco : 26,99$ pour 40 rouleaux 2 épaisseurs 330 feuilles Cascades Fluff Enviro (0,002$ par feuille)

Essuie-tout

Prix chez Club Entrepôt : 19,99$ pour 6 rouleaux doubles Bounty (3,33$ par rouleau)

Prix chez Costco : 25,99$ pour 12 rouleaux Sponge Towels (2,17$ par rouleau)

Savon à lessive Tide Original

Prix chez Club Entrepôt : 26,99$ pour une bouteille de 4,55 litres

Prix chez Costco : 26,99$ pour une bouteille de 4,87 litres (25,21$ pour 4,55 litres)

Au total, le panier au Club Entrepôt coûterait 190,98$ avant les taxes. Au Costco, la facture totaliserait plutôt 168,40$ avant taxes, soit 22,58$ de différence.

Verdict : Costco demeure plus avantageux en termes de prix, malgré l’abonnement qui coûte au minimum 60$ par année, qui serait néanmoins rentabilisé en environ trois visites.

L’un des avantages de Club Entrepôt réside dans le fait que le grossiste offre les produits des marques maisons Choix du Président et Sans Nom de Loblaw. Ces aliments sont souvent moins chers, faisant donc baisser la facture totale.

Ainsi, si vous souhaitez faire le plein de grands formats à prix raisonnable sans payer d’abonnement, Club Entrepôt – ou Presto, dans certaines municipalités – peut s’avérer une bonne option, surtout lorsqu’il y a des rabais. Pour payer le moins cher possible, on vous suggère de comparer les circulaires de Club Entrepôt, de Costco, voire des épiceries bon marché.