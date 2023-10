Inspiration: la fabuleuse maison de Sex Education est à vendre et c’est encore plus beau qu’on se l’imaginait

Partager







Croyez-le ou non, la maison de Jean et Otis est à vendre! À peine deux semaines après la mise en ligne de l’ultime saison de Sex Education, on peut dire que le timing est parfait.

Cette fabuleuse demeure à l'architecture norvégienne qui a servi de cocon à la famille Milburn tout au long des quatre saisons de la série chouchou est pratiquement devenue un personnage à part entière au fil des ans.

Perché à flanc de colline dans le village de Symonds Yat, en Angleterre, le chalet a été construit en 1912 afin d’être utilisé comme pavillon de pêche au saumon. En 2002, la résidence d’exception a profité d’une rénovation complète par les propriétaires actuels. Depuis, de nombreuses séries et magazines s’y sont immiscés pour le plus grand bonheur des amoureux de design intérieur.

À l’intérieur, on retrouve le même esprit chaleureux et vibrant que l’on aime tant dans Sex Ed, mais avec une petite couche de finition en plus. En effet, le logement réparti sur trois étages est extrêmement bien présenté et dégage une atmosphère à la fois conviviale et bien rangée.

Invisible dans la série, la véranda qui trône sur le côté de la propriété est un véritable coup de cœur pour l’équipe de Silo 57. Avec ses parois vertes et ses fenêtres à 180 degrés, on croirait littéralement accéder à un prolongement de la nature.

Au total, on y compte cinq chambres à coucher, trois salles de bain et trois séjours. La maison repose sur un terrain qui s'étend sur 4,52 acres et qui se veut un véritable paradis pour la faune et la flore anglaise.

Les futurs propriétaires devront débourser la « modique » somme de £1,500,000 (soit environ 2,5 millions de dollars canadiens) pour faire l’acquisition de ce petit bijou.

À qui la chance?

s