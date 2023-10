Stardew Valley: la mise à jour 1.6 ajoutera beaucoup de nouveautés amusantes

Partager







La mise à jour 1.6 du jeu de simulation de ferme Stardew Valley sera bien remplie, a-t-on appris du développeur Eric «ConcernedApe» Barone mercredi dernier.

En effet, le jeu zen n’a pas eu de mise à jour majeure depuis 2020. 1.6 apportera son lot de nouveautés, dont des festivals, des items et un mode multijoueur de 8 personnes.

1.6 content sneak peek. no release date yet pic.twitter.com/vyhbFRkZ00 — ConcernedApe (@ConcernedApe) September 27, 2023

Voici la liste des nouveautés confirmées par ConcernedApe:

Un nouveau festival majeur

Deux nouveaux festivals

Nouveau contenu «fin de jeu»

Nouveaux objets et recettes d’artisanat

Alternatives Joja pour certaines quêtes fin de jeu

Plus de 100 nouvelles lignes de dialogue

Tenues d’hiver pour les villageois

Nouveau type de récompense pour les quêtes d’embauche sur le tableau d’affichage du magasin général

Prise en charge du multijoueur à 8 joueurs (PC)

Plusieurs petits ajouts et ajustements

Nouveau type de ferme

Nouveaux secrets et plus

La mise à jour 1.6 avait été annoncée en juin 2022, mais il y avait peu de détails à ce moment-là. Maintenant, on sait en partie ce qui sera ajouté au jeu, mais malheureusement, aucune date de lancement n’a été dévoilée.

Il faut souligner que Stardew Valley, sorti en 2016, était un projet solo d’Eric Barone et malgré le soutien de l’éditeur Chucklefish, le jeu demeure un projet ambitieux et demandant. Plus de 20 millions de copies de Stardew Valley se sont écoulées, et le jeu se trouve sur presque toutes les plateformes. Eric Barone semble être très enthousiaste envers les mods PC aussi, qui agrandissent l’univers d’un jeu déjà tant apprécié.