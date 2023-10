Voici pourquoi vous devriez commencer à laver la pelure de vos bananes avant de les manger

Partager







Quand on mange une pomme, une poire ou des raisins, on a l’habitude de les passer sous l’eau pour les laver. Mais saviez-vous que vous devriez faire la même chose avec la pelure de vos bananes?

• À lire aussi: 3 restos de Montréal qui ont reçu plus de 2000$ d'amendes du MAPAQ en septembre

• À lire aussi: Vous ne lavez pas bien vos dessous de bras

Aussi surprenant que cela puisse paraître, on devrait en effet toujours laver les fruits qui ont une pelure épaisse, comme les bananes, les avocats et les oranges, rappellent différents experts en salubrité des aliments.

L'idée est de minimiser le transfert de saleté ou de microbes qui peuvent se trouver sur la pelure du fruit que vous prévoyez consommer, explique au HuffPost Tamika Sims du Conseil international de l’information sur l’alimentation.

Attention aux bactéries et aux pesticides!

Il faut se rappeler que les pesticides, les insecticides et toutes sortes de bactéries et de champignons ne sont pas visibles à l’oeil nu. Et si la pelure protège généralement la chaire des fruits, il peut y avoir une contamination croisée au moment de peler la banane ou de couper l’orange en quartier. Le couteau pourrait, par exemple, permettre à une bactérie de contaminer la chaire.

Laver la pelure, même si on s'apprête à la jeter au compost, réduit ainsi les risques que ça se produise, souligne Trevor Craig, expert en salubrité alimentaire et directeur de la formation technique et de la consultation chez Microbac Laboratories.

«Ce n’est pas un procédé parfait, et ça ne rend certainement pas vos aliments stériles, mais vous pouvez réduire les risques tant que vous le faites en toute sécurité», dit-il.

La technique à privilégier

En 2017, une étude publiée dans le Journal of Agricultural And Food Chemistry concluait que la meilleure méthode pour nettoyer ses fruits et légumes — pelure épaisse ou non — est de les tremper pendant 12 à 15 minutes dans un bon vieux mélange d’eau et de petite vache.

Vous pourriez également opter pour une combinaison d’eau, de bicarbonate de soude et de vinaigre, mais pas en même temps, expliquait en mai dernier le professeur au Département de chimie de l’Université Laval, Normand Voyer.

«Si vous voulez faire une bonne job, vous lavez au début au bicarbonate, vous rincez, puis vous lavez à l’eau vinaigrée et vous rincez, mais c’est compliqué», disait-il.

En lavant ses produits pendant 12 minutes au bicarbonate de soude, vous allez enlever la majorité des résidus de pesticides et beaucoup des micro-organismes, soulignait le chimiste.

À voir aussi: