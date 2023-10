La nouvelle Apple Watch est-elle vraiment carboneutre?

Partager







La Apple Watch série 9 sera-t-elle vraiment carboneutre tel qu’annoncé en grandes pompes par l’entreprise le mois dernier? Un nouveau rapport d’un organisme environnemental jette un sérieux doute.

Le premier produit carboneutre du géant des technologies ne le sera probablement pas. C’est ce que conclut un nouveau rapport de l’Institute of Public and Environmental Affairs (IPE), un organisme sans but lucratif réputé qui affirme qu’Apple exagère probablement ses efforts.

Dans son rapport, l’IPE souligne que le fabricant des iPhones n’a pas révélé assez d’information au sujet des fournisseurs qui manufacturent ses produits pour étayer sa prétention de carboneutralité. On y dénonce aussi que les fournisseurs s’appuient largement sur l’achat de certificats d’énergie renouvelable, un système critiqué qui leur permet d’acheter des crédits plutôt que d’utiliser réellement de l’énergie renouvelable.

Les auteurs soupçonnent qu’Apple se soit contentée d’allouer moins d’énergie renouvelable à la production de ses autres produits pour la rendre disponible à la production de ses montres.

«Si c’est le cas, est-ce que ce jalon de carboneutralité est une diminution réelle des émissions d’Apple ou juste une équation mathématique où l’entreprise se contente de choisir à quel produit elle alloue les ressources renouvelables limitées de son réseau électrique?» questionnent-ils.

En réponse à la publication de ce rapport, Apple a notamment fait savoir que la neutralité carbone de ses montres a été véfrfiée de façon indépendante par SCS Global Services, un «leader en standards environnementaux et en certification».

Moins d'informations divulguées

En 2019, l’IPE avait encensé Apple pour le verdissement remarquable de sa chaine d’approvisionnement.

«Pendant plusieurs années, Apple était un des meilleurs performeurs de notre index d’évaluation et nous lui avons donné du crédit pour ça. Mais quand ils ont commencé à parler d’un produit carboneutre, c’est un standard très élevé et ça demande un degré de divulgation encore plus grand» a souligné le directeur de l’IPE Ma Jun la semaine dernière à Inside Climate News.

Il affirme toutefois que l’entreprise régresse au niveau de la divulgation. Seulement 30 fournisseurs auraient dévoilé les émissions de gaz à effet de serre de leurs usines cette année, une centaine de moins que les années précédentes.

«Les données divulguées ont diminué à un moment très spécial, alors que des produits carboneutres arrivent sur le marché», a-t-il sous-entendu.