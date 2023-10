Sa pancarte «phantastique» ridiculisée, un courtier immobilier reçoit une vague d’amour

Partager







Ce qui aurait pu virer en une campagne de salissage sur les réseaux sociaux s’est transformé en une vague de soutien à l’endroit d’un courtier immobilier au slogan original.

«C’est vendu, c’est phantastique» peut-on lire sur la pancarte de Tinh Phan. Vous l'aurez compris, le courtier immobilier chez Royal LePage a utilisé son nom de famille pour faire une blague avec le mot «fantastique»!

Le slogan n’a pas plu à tout le monde.

«Suis-je le seul à penser que les pancartes d’agents sont rendues un peu ridicules?» demande un certain Menatorius sur la plateforme Reddit. Il n’en fallait pas plus pour que la communauté du subreddit r/Quebec prenne la défense de M. Phan.

«“Phantastique”. Tu retiens plus facilement le jeu de mots et te souviens plus facilement de [Tinh] Phan», écrit un internaute.

«L’idée de la pub, c’est toujours de se démarquer et d’attirer l’attention en quelques secondes, dans un monde où les individus sont bombardés de stimuli, et sans être politiquement incorrect. Les gens dénigrent les équipes de marketing, mais ce qu’elles font, ce sont des sciences sociales extrêmement appliquées», écrit un autre.

«C’est un jeu de mots boboche, mais c’est clair que je me souviendrais plus de lui de cette manière-là, ce qui est pas mal le but», souligne une autre personne.

«Suis-je le seul à penser que le manque d’humour chez certains redditeurs, c’est rendu un peu lourd à la longue?», regrette une autre.

Un beau coup de pub

Contacté par 24 heures, Tinh Phan s’est dit «charmé» par la communauté Reddit qui s’est rangée derrière lui. Actuellement en vacances au Vietnam, il avoue qu’il ne s’attendait pas à ce que les réseaux sociaux parlent de lui en son absence.

«J’ai pris le temps de lire tous les commentaires et je te dirais que 98% d’entre eux sont positifs, et c’est tant mieux, souligne le courtier immobilier qui est dans le milieu depuis deux ans. Je ne sais pas ce que les humains ont ces temps-ci.»

PHOTO courtoisie Tinh Phan

Tinh Phan insiste toutefois: il n'en veut pas à la personne qui s'est moquée de son slogan. «Je trouve que c’est un coup de pub gratuit», dit-il en riant au téléphone, assurant ne pas être derrière la publication.

Le fameux auteur du commentaire négatif à l'endroit de la pancarte «phantastique» du courtier immobilier s'est par ailleurs défendu en commentaire de sa publication.

«Je ne comprends pas tous les messages qui disent que je n’ai pas raison, parce qu’en mettant ce post je lui fais de la pub. Tant mieux pour lui si ça lui fait de la pub, clairement il a son public, mais je trouve quand même que c’est nul», écrit-il.

