PETA donnera ce vendredi des rôtis véganes (donc sans dinde) pour l’Action de grâce

L’organisme de défense des droits des animaux PETA va donner (gratuitement) des rôtis véganes dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, vendredi après-midi. L'objectif: inciter les Montréalais à ne pas consommer de dinde à l’Action de grâce.

«Les dindes ressentent la douleur et la peur, éprouvent de la joie, apprécient leur vie et ne méritent pas plus que nous d’être découpées et farcies», selon la vice-présidente exécutive de PETA Tracy Reiman.

Selon l’organisme, presque 3 millions de dindes sont abattues au Canada chaque année dans le cadre de l’Action de grâce.

«PETA exhorte tout le monde à faire preuve d’un peu de pitié et savourer des rôtis végétaliens savoureux et satisfaisants qui donnent à chacun une raison d’être reconnaissant», poursuit-elle.

La distribution de rôtis véganes se fera au 5595 avenue Monkland, près de l’intersection de l’avenue Marcil, le vendredi 6 octobre, à partir de 14h. Quelques dizaines de rôtis seront remis, nous apprend un communiqué envoyé à 24 heures.