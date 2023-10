Spider-Man 2: combat explosif contre Venom dans un nouvel aperçu [VIDÉO]

Partager







Insomniac Games a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le jeu très attendu, Marvel’s Spider-Man 2, qui sort le 20 octobre. Et ça va brasser!

La nouvelle bande-annonce rappelle que Venom fera partie de l’aventure comme ennemi de taille contre le Spider-Man de Peter Parker, et celui de Miles Morales. Il faut souligner qu’il s’agit d’un extrait CGI et non de gameplay, mais ça donne quand même une idée du rôle menaçant de Venom.

Bande-annnonce Marvel's Spider-Man 2 «Be Greater. Together.»

On sait que Venom a un rôle dans le jeu depuis plusieurs mois, mais on ne sait pas vraiment combien d’espace que le monstre symbiotique occupe dans l’histoire. Kraven a aussi été dévoilé comme ennemi, mais les détails précis de l’histoire du jeu demeurent plutôt mystérieux.

Peter Parker et Miles Morales seront jouables et parfois en équipe, comme dans le combat ci-dessus avec Venom. On a vu Harry Osborn aussi dans une bande-annonce précédente, et nous pourrions spéculer qu'il jouera un rôle plus important dans cette histoire, mais c'est difficile à dire avec les extraits. Insomniac cache bien son intrigue!

On n’est pas les seuls à avoir aimé le nouvel extrait du jeu: la vidéo a accumulé plus de 2 millions de vues en deux jours sur YouTube et est #7 dans le palmarès «tendance» de la plateforme. Plus de 6000 commentaires ont été écrits sous la vidéo, la majorité étant très positive.

Marvel’s Spider-Man 2 sort le 20 octobre 2023 sur PlayStation 5. Surveillez Pèse sur start pour notre critique.