À Singapour, il faut payer plus de 106 000$ pour avoir le droit d’acheter un véhicule

Au Québec, pour conduire son propre véhicule, il faut payer son permis de conduire, l’immatriculation et, bien sûr, le véhicule. Mais à Singapour, il faut également débourser une importante somme seulement pour avoir le droit d’acheter une voiture.

Pour la somme de 106 320$ canadiens (106 000 dollars de Singapour), une personne résidant dans la Cité-État peut se procurer un certificat d’habilitation d’une durée de 10 ans. Obtenu par le biais d’un processus d’appel d’offres, le certificat permet d’acheter une voiture standard avec un moteur de petite ou moyenne cylindrée (1600 cm3 ou moins), par exemple une Kia Rio.

Pour des véhicules plus gros ou luxueux, le prix du certificat augmente. Ainsi, un Singapourien peut devoir débourser jusqu’à 146 407$ canadiens (146 002 dollars de Singapour) pour un VUS ou un véhicule avec un moteur plus performant.

Ces prix ont par ailleurs quadruplé depuis 2020 pour atteindre un record, après avoir chuté à environ 30 000 dollars de Singapour au début de la pandémie.

Ça en fait la ville où il coûte le plus cher pour acheter un véhicule, alors qu’elle est déjà réputée pour être l’une des villes les plus chères au monde, rapporte The Guardian.

Le gouvernement singapourien a mis en place cette mesure en 1990 dans le but de réduire le nombre de véhicules sur les routes et leurs émissions. Il faut savoir que la population de la Cité-État est très nombreuse et que cette dernière vit sur un petit territoire: Singapour compte 5,9 millions d’habitants et on peut en faire le tour en une heure en voiture.

Inaccessible à la classe moyenne

Cette explosion des prix des certificats rend la possession d’une voiture de plus en plus inaccessible pour la classe moyenne singapourienne. En 2022, le revenu médian d’un ménage s’élevait à 121 648$ (121 188 dollars de Singapour) par année, selon le Department of Statistics.

La Cité-État possède néanmoins un réseau de transport collectif se classant parmi les meilleurs au monde.

— Avec des informations de CNN et du Guardian

