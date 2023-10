Bernard Fortin, le père de Virginie, dévoile le prénom de l'enfant de sa fille

Partager







Rencontré le 2 octobre au visionnement de presse des nouveaux épisodes de La petite vie, Bernard Fortin nous a confié être grand-père pour la troisième fois depuis la fin septembre.

• À lire aussi: Virginie Fortin est maintenant maman et imite son bébé lorsqu'elle dort

• À lire aussi: 11 personnes qu’on ne s’attendait pas à voir dans le retour de La petite vie

«Ma fille, Virginie, a donné naissance tout récemment à une petite fille prénommée Blanche. Il s’agit de ma toute première petite-fille. Je l’ai déjà vue quelques fois et je suis déjà sous son charme. Pour l’instant, j’ignore si elle portera le nom de Fortin ou celui d’Aubin, qui est le nom de son père», précise-t-il.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Rappelons que le comédien est aussi grand-père de Jules et Léonard, nés en 2018 et 2022. Ces derniers sont les enfants de Simon, le frère de Virginie, qui est en couple depuis plusieurs années avec l’animatrice Evelyne Audet.

Par ailleurs, le fier grand-papa se tient occupé par les temps qui courent. «On pourra me suivre l’hiver prochain sur Crave dans les deuxièmes saisons des séries Complète­ ment Lycée et Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits). De plus, je double cet automne la 34e saison du dessin animé Les Simpson.»

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s