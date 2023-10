Donner de la nourriture, gratuitement, pour remédier à l’inflation et au gaspillage

Partager







L’OSBL Les Pirates Verts combat de front l’envolée inflationniste qui frappe le prix des aliments en distribuant les restes des banques alimentaires.

On est allé à la rencontre de leurs bénévoles, qui constatent que, malgré la hausse des prix sur les aliments, beaucoup trouvent le chemin de la poubelle sans avoir été consommés.

Chaque semaine, la clientèle de Christiane Émond augmente. «On sert environ 300 personnes par semaine ces temps-ci», raconte la coordinatrice bénévole des Pirates Verts.

À leur kiosque de distribution, rue Moreau dans Hochelaga, des dizaines de caisses de brocolis, d’aubergines, de fraises et de pains ont trouvé preneurs au lieu de se diriger vers le dépotoir.

Même les banques alimentaires ne distribuent pas l’ensemble de ce qu’elles reçoivent des épiceries, note la bénévole. Ainsi, les Pirates Verts sont un troisième pallié de distribution, plus que nécessaire, selon elle.

Une étude de Recyc-Québec montre que 39% de la nourriture au Québec est tout simplement gaspillée.

Il faut arrêter ce gaspillage à la source et rendre la nourriture accessible, selon André Boileau, un autre bénévole. «On produit beaucoup trop de nourriture et les gens n’y ont pas accès», déplore-t-il.

Il trouve absurde que les aliments coûtent si cher et que de plus en plus de gens se retrouvent à venir chez les Pirates Verts. Depuis 2021, le prix des aliments a grimpé de 20% en moyenne, selon Statistiques Canada.

Les banques alimentaires reçoivent des dons, notamment des invendus, mais tous ne trouvent pas preneurs. Les Pirates Verts trouvent donc d’autres bénéficiaires à ces aliments toujours propres à la consommation, avec contribution volontaire.

Pour certaines personnes en difficulté financière, devoir payer 5, voire 10$ pour un panier d’épicerie en banque alimentaire est trop cher. Ce sont à ces personnes que les Pirates Verts distribuent leurs denrées, ou à des gens qui souhaitent réduire le gaspillage.