Hockey Canada interdit la nudité dans les vestiaires, les réseaux sociaux s'enflamment

«C’est complètement ridicule! Et les douches?? Arrêtez de canceller la normalité»: l'interdiction de nudité dans les vestiaires imposée par Hockey Canada fait scandale sur les réseaux sociaux.

«Afin de promouvoir l’inclusion et le respect de l’intimité», il est maintenant interdit pour les joueurs d’âge mineur d’être nu dans un vestiaire de hockey au Canada.

«Les participants et participantes ont le droit d’utiliser le vestiaire, ou un endroit équivalent adéquat, dans le respect de leur identité ou expression de genre, de leurs croyances religieuses, de leurs préoccupations relatives à l’image corporelle ainsi que de tout autre motif lié à leurs besoins individuels», fait valoir Hockey Canada dans sa nouvelle politique concernant les vestiaires.

«On doit donc arriver à l’aréna en portant une couche de base (p. ex. short et t-shirt, short et t-shirt de compression ou soutien-gorge de sport). Les personnes qui ne la portent pas à leur arrivée à l’aréna peuvent utiliser un endroit privé adéquat (p. ex. cabine privée dans les toilettes, vestiaire inoccupé) pour revêtir leur couche de base avant de rejoindre les autres dans le vestiaire», poursuit le communiqué.

L’organisation recommande également le port du maillot de bain quand les douches ne comptent pas de cabine fermée. De retour dans le vestiaire après une partie, les joueurs et joueuses doivent donc se diriger dans les toilettes vêtues de leurs vêtements de base, avant de se mettre en maillots de bain pour prendre leur douche. Une fois séchés, ils doivent se rediriger vers les toilettes pour enfiler leur vêtement et quitter le vestiaire.

Les bénévoles et les entraîneurs de chaque équipe devront s’assurer que ce règlement soit respecté.

Les réseaux sociaux s’enflamment

La nouvelle politique suscite un tollé sur les réseaux sociaux, alors que plusieurs personnes accusent l’organisation de pousser son agenda «woke».

«Ainsi, les 99 % d'enfants seront contraints d'adopter une routine anormale et de se cacher pour satisfaire les 1%, de peur que ces derniers ne leur fassent honte. Il s'agit là d'une folie de virus de l'esprit», a décrié un utilisateur sur X (anciennement Twitter).

Des présidents d’association de hockey mineur contacté par Radio-Canada ont indiqué que la mesure risque d’être «très difficile à appliquer», puisque plusieurs vestiaires ne possèdent qu’une toilette et que les équipes doivent quitter les lieux au maximum 20 minutes après la fin de leur partie.

Un autre dirigeant croit que la mesure pourrait carrément être contre-productive. Il indique en effet que les adultes sont de moins en moins présents dans les vestiaires, au fur et à mesure que les joueurs vieillissent, «justement par souci d’intimité».

À l’inverse, certains parents de joueurs interrogés par le média public voient la politique d’un bon œil, puisqu’elle mettra de faire en sorte que «tout le monde soit plus confortable».

Sur Twitter, un ancien hockey a pour sa part indiqué qu’il aurait aimé voir ce genre de mesure arrivé plus tôt.

«En tant que gars avec un petit paquet, j'aurais aimé que cela existe quand je jouais», lance-t-il.