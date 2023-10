La proximité avec la nature permet d'économiser des milliards en santé publique

Partager







La proximité avec la nature réduit la consommation d’antidépresseurs, les maladies cardiovasculaires et même la criminalité. Elle permettrait en fait d’économiser jusqu’à 9,3 milliards de dollars par année en soins médicaux, plaide l’Université dans la nature qui organise cette semaine à Sherbrooke le Congrès mondial sur les forêts pour la santé publique.

«L'exposition aux espaces verts est inversement associée à neuf des dix principales causes de mortalité identifiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui représentent ensemble 55% des 55,4 millions de décès dans le monde», souligne d’emblée le cofondateur et président de l’Université dans la nature, Hubert Mansion.

L’organisme à but non lucratif (OBNL) québécois milite depuis bientôt 10 ans pour que la nature soit intégrée dans la stratégie de la santé publique.

Après Séoul et Athènes, c’est au tour de Sherbrooke d’accueillir jusqu’à dimanche le troisième Congrès mondial sur les forêts pour la santé publique. L’événement rassemble des experts de plus de 25 pays.

«Nous avons tout fait pour que le congrès se déroule ici, affirme M. Mansion. On voudrait que le Québec et le Canada soient des leaders dans l’utilisation de la forêt dans le domaine de la santé.»

Près de 35% du Canada est couvert d’arbres et 9% des forêts du monde se trouvent au pays, selon les données de Statistique Canada.

Au Québec, les forêts occupent plus de 53% de tout le territoire, précise les derniers chiffres du ministère des Ressources naturelles et des forêts (MRNF).

«On est vraiment reconnu dans le monde entier pour avoir une nature extraordinaire. Pourquoi ne pas l’utiliser pour la santé des populations? Il faut que ça profite à tout le monde. Parfois, c’est aussi simple que de planter des arbres autour d’une résidence pour personnes âgées», explique-t-il.

La valeur économique de la nature

Les arbres sont surtout vantés pour leur rôle essentiel dans la captation de particules fines et de carbone, puis pour combattre les îlots de chaleurs, fait valoir Hubert Mansion.

«Mais on ne parle jamais de leur impact sur la santé mentale ou de leur valeur économique dans le système de la santé», signale-t-il.

Et si la valeur économique était ce qui pouvait convaincre les décideurs d’intégrer la nature dans la stratégie en santé publique?

Le contact avec la nature dans les zones urbaines, notamment, engendrerait des économies potentielles entre 3,7 et 9,3 milliards de dollars par année à l’État, selon une étude publiée en 2015 dans la revue Urban Forestry and Urban Greening.

Un montant de 3 fois à 7 fois plus élevé que le budget de 1,3 milliard $ alloué par le gouvernement québécois à la santé publique.

«Ce sont des sommes énormes», lance Hubert Mansion.

«Mais [les décideurs] ne sont pas au courant des recherches sur les bienfaits de la nature sur la santé, déplore-t-il. Ils ne sont pas bien informés et ont tendance à croire que c’est fantaisiste, alors qu’il y a des dizaines de milliers d’études scientifiques sur le sujet.»

120 minutes de sortie par semaine

Chaque dollar investi dans le maintien ou la création d’espaces verts que ce soit un parc, un jardin, un cimetière ou une forêt urbaine crée de la valeur économique, confirme un rapport de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) paru en 2017.

La proximité avec la nature engendre en effet une réduction de la consommation de médicaments et de soins médicaux nécessaires au traitement de multiples pathologies comme les accidents vasculaires cérébraux, les infections respiratoires, les cancers du poumon, la maladie d'Alzheimer ou le diabète.

Elle permettrait même une réduction de la criminalité dont les bénéfices sont évalués de 341 à 899 millions $ par année, toujours selon l’étude de INSPQ.

Et il ne faudrait que 120 minutes de sortie en nature par semaine, répartie sur plusieurs jours, pour en ressentir les bienfaits.

Il s'agit d'un outil tellement puissant que depuis mai 2022 une visite dans le bureau d’un professionnel de la santé du Québec peut se conclure par une prescription de «bain de nature».

«On sait que les endroits en villes où la densité d'arbres est la plus élevée présentent des taux de prescription plus faibles aux antidépresseurs», illustre M. Mansion, citant une étude réalisée à Londres dont les résultats ont été publiés en 2015 dans le journal Landscape and Urban Planning.