LEGO dévoile une collaboration avec Animal Crossing

LEGO a dévoilé jeudi matin une nouvelle collaboration avec Nintendo pour la très populaire franchise Animal Crossing.

Nintendo a confirmé la collection en diffusant une courte vidéo sur les médias sociaux, dévoilant les personnages iconiques d’Animal Crossing en LEGO. La vidéo est accompagnée d’une chanson que les fans d’Animal Crossing vont certainement reconnaître.

LEGO et Nintendo n’ont pas annoncé de date officielle pour le lancement de la collection. Selon Polygon, des leakers LEGO croient que la collection arrivera en mars 2024 et qu’elle comprendra cinq ensembles allant de 14,99$ US à 74,99$ US. Il s’agit d’une rumeur, toutefois, alors il faut prendre ça avec un grain de sel.

L’aperçu n’offre pas de réel aperçu de la collection, mais l’univers d’Animal Crossing est riche en couleur et se prête parfaitement au style LEGO.

En attendant, vous pouvez toujours admirer les autres collaborations Nintendo et LEGO!