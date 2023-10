Partager







Envie de souligner une occasion spéciale? Besoin d’ajouter un peu de gaieté à votre décor? Découvrez notre sélection des meilleurs fleuristes de Montréal. Longue vie au flower power!

Voici donc les 10 meilleurs fleuristes à Montréal.

Dans Hochelaga-Maisonneuve

À la fois espace créatif et fleuriste, Lavigne se démarque particulièrement des autres fleuristes de la métropole. Ici, les fleurs coupées sont reines. Des ateliers sont également offerts pour les personnes qui cherchent à en apprendre davantage sur la confection de bouquets, les plantes médicinales, la création de savon et bien plus!

Dans le Centre-Sud et dans la Petite-Italie

La créativité abonde chez Oursin Fleurs. Retrouvez dans cette charmante boutique, pots, vases, plantes, fleurs, affiches et accessoires pour la maison. L’endroit propose le bouquet de la semaine qui séduit à chaque fois.

1336, rue Ontario Est

6525, boulevard Saint-Laurent

Dans Hochelaga-Maisonneuve

Spécialisé dans les événements et les mariages, Flori Flora ne cesse de s’attirer les éloges. Le studio propose des abonnements floraux pour les personnes qui désirent ajouter un peu de joie dans leur quotidien. On vous encourage à les suivre sur les réseaux sociaux afin de connaître les moments privilégiés pour commander votre bouquet.

2120, avenue Aird

Sur le Plateau-Mont-Royal

Vous serez très bien conseillés à ce fleuriste géré par Gregory Schwindt. Les bouquets usent de créativité, et peuvent être commandés en ligne. La livraison est également disponible.

3629, boulevard Saint-Laurent

Dans le Mile-End

La réputation de fleuriste Dragon Flower n’est plus à faire. Cette boutique familiale à la façade célèbre propose de splendides bouquets. Laissez-vous conseiller par l'experte en la matière, madame Tamey Lau, qui tient les rênes de l'endroit depuis plus de 35 ans!

173, rue Bernard Ouest

Sur le Plateau-Mont-Royal

Kyoto Fleurs s’occupe de souligner les occasions spéciales à coup de bouquets préparés avec soin. Toutes les compostions sont absolument «Instagram worthy».

1893, avenue Mont-Royal Est

Dans Rosemont-La Petite-Patrie

Depuis des années, Jardin de Mathilde est complice de vos plus beaux moments. qui sauront clairement faire plaisir à votre amoureux.se à la Saint-Valentin.

2619, rue Masson

Dans Rosemont-La Petite-Patrie

Dans Rosemont, vous pourrez commander votre bouquet de fleurs en ligne et cette boutique du quartier et profiter de la livraison. Les bons commentaires affluent sur la page de ce fleuriste qui s’amuse à créer de sublimes bouquets.

2565, rue Beaubien Est

Sur le Plateau-Mont-Royal

Cette boutique de fleurs du Plateau fait des bouquets sur mesure, mais également des arrangements floraux qui conviennent aux occasions spéciales.

4683, rue Saint-Denis

Dans Rosemont-La Petite-Patrie

Bien installé dans le marché Jean-Talon, Binette et filles prépare de splendides bouquets de fleurs à des prix très compétitifs.

7070, avenue Henri-Julien

