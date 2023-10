Quel est le salaire des ambulanciers et ambulancières au Québec?

Partager







Les ambulanciers et ambulancières – qu’on appelle aussi maintenant paramédics – sont parmi les premiers répondants à arriver aux endroits où des personnes ont besoin de soins. Aussi frappé par l’importante pénurie de main-d’œuvre qui touche le domaine de la santé et des services sociaux, le métier offre de bonnes perspectives d’emploi.

Voici ce qu’il y a à savoir sur le métier d’ambulancier et ambulancière au Québec en 2023.

Que font les paramédics (ambulanciers)?

Les ambulanciers et ambulancières prodiguent des soins préhospitaliers d’urgence aux personnes blessées ou malades qui nécessitent d’être transportées aux centres médicaux afin de recevoir des soins plus poussés, précise le site web du gouvernement .

Leurs tâches consistent à évaluer la gravité des blessures ou de la maladie d’une personne; utiliser les moyens de transport aérien, terrestre ou maritime pour amener les patients aux centres médicaux; documenter la nature des blessures ou des maladies et le traitement donné.

Les ambulanciers et ambulancières peuvent également être appelés à aider le personnel du centre hospitalier à donner les soins, aider au triage des personnes en situation d’urgence au besoin, en plus de devoir entretenir les ambulances et le matériel.

Par ailleurs, le terme le plus approprié pour les désigner est «paramédic», précise Nicolas Marin, directeur de la Corporation des paramédics du Québec.

«Autrefois, le mot "ambulancier" était utilisé pour désigner le métier de brancardier, qui administraient peu de soins aux patients. Maintenant, on utilise le terme "paramédic", qui est reconnu pour le côté clinique [du travail]. Mais ce n’est pas considéré comme péjoratif d’employer le terme "ambulancier" pour désigner un paramédic», explique-t-il.

Le salaire

La rémunération des paramédics dépend principalement de la région où elles et ils travaillent.

Ce n’est évidemment pas la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Que le ou la paramédic travaille auprès d’Urgences-santé (au public), dans une coopérative ou au privé, le salaire est régi par les conventions collectives signées avec les associations du milieu, qui sont toutes identiques au point de vue financier, note Nicolas Morin. Chacune comporte les mêmes 12 échelons.

Il y a deux types de paramédics: ceux de soins primaires, qui arrivent à bord des ambulances que l’on connait bien et qui peuvent donner des soins de base avant d’arriver à un centre hospitalier, et ceux de soins avancés, qui offrent des soins un peu plus poussés et qui arrivent sur les lieux à bord d’un véhicule d’intervention rapide.

Le salaire des paramédics de soins primaires

Le salaire d’entrée au premier échelon des techniciens ambulanciers paramédics est de 26,34$ de l’heure, ce qui représente 54 787$ par année.

Après 12 ans de travail à temps complet, un professionnel atteint l’échelon le plus élevé, soit 39,40$ de l’heure (81 950$ annuellement).

Généralement, un paramédic en début de carrière va commencer au premier échelon salarial. Mais l’expérience peut être reconnue, donc il est possible qu’une personne débute à un échelon salarial plus élevé.

Une personne gravit un échelon à sa date anniversaire d’embauche après un an de travail à temps complet, qui se situe entre 33h45 et 40 heures par semaine tout dépendant des quarts de travail qui lui sont assignés. La durée des quarts de travail varie grandement: un paramédic peut travailler des quarts de 7h30, 8h, 9h30, 10h15 ou encore 11h15 avec ou sans disponibilité durant la période de repas.

Pour une personne qui travaille à temps partiel, un échelon est gravi après 1800 heures travaillées au cours d’une année ou 1760 heures lorsqu’un ou une paramédic bénéficie de 5 semaines de congé annuel.

Voici l’échelle du taux horaire en vigueur pour un paramédic de soins primaires, ainsi que le salaire annuel correspondant:

Chaque échelon est gravi après un an de travail à temps plein (Le salaire annuel est calculé en fonction d’une semaine de 40 heures)

Échelon 1: 26,34$ (54 787$)

Échelon 2: 27,23$ (56 638$)

Échelon 3: 28,19$ (58 635$)

Échelon 4: 29,17$ (60 674$)

Échelon 5: 30,20$ (62 816$)

Échelon 6: 31,26$ (65 021$)

Échelon 7: 32,34$ (67 267$)

Échelon 8: 33,48$ (69 638$)

Échelon 9: 35,66$ (74 173$)

Échelon 10: 36,07$ (75 026$)

Échelon 11: 37,58$ (78 166$)

Échelon 12: 39,40$ (81 952$)

Des primes de soir, de nuit, de fin de semaine et de quart de faction, durant lequel un ambulancier doit être disponible sur appel 24 heures sur 24 durant une période de sept jours, peuvent s’ajouter à la rémunération.

Le salaire des paramédics de soins avancés

Les paramédics de soins avancés, qui sont généralement à bord d’un véhicule d’intervention rapide, arrivent en renfort des paramédics de soins primaires et peuvent prodiguer davantage de soins que ces derniers parce qu’ils ont poursuivi leurs études au niveau universitaire.

«C’est comme amener l’urgence aux patients», illustre Nicolas Morin, qui est aussi paramédic de soins avancés.

Ces paramédics débutent généralement leur carrière au premier échelon et gagnent 29,35$ de l’heure, ce qui représente un salaire annuel de 61 048$. L’expérience peut être reconnue, ce qui fait qu’une personne peut commencer à un échelon plus élevé que le premier.

Après 12 ans de service, ils gagnent 45,70$ de l’heure (95 056$ par année) au dernier échelon de l’échelle salariale.

Voici l’échelle du taux horaire en vigueur pour un paramédic de soins avancés, ainsi que le salaire annuel correspondant:

Chaque échelon est gravi après un an de travail à temps plein (Le salaire annuel est calculé en fonction d’une semaine de 40 heures)

Échelon 1: 29,35$ (61 048$)

Échelon 2: 30,57$ (63 586$)

Échelon 3: 31,82$ (66 186$)

Échelon 4: 33,12$ (68 890$)

Échelon 5: 34,49$ (71 739$)

Échelon 6: 35,89$ (74 651$)

Échelon 7: 37,36$ (77 709$)

Échelon 8: 38,90$ (80 912$)

Échelon 9: 40,49$ (84 219$)

Échelon 10: 42,17$ (87 714$)

Échelon 11: 43,90$ (91 312$)

Échelon 12: 45,70$ (95 056$)

Des primes de soir, de nuit, de fin de semaine et de quart de faction, durant lequel un ambulancier doit être disponible sur appel 24 heures sur 24 durant une période de sept jours, peuvent s’ajouter à la rémunération.

Les études requises

Pour devenir technicien ambulancier paramédic, il faut obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC) technique en Soins préhospitaliers d’urgence. À noter que depuis l’année scolaire 2022-2023, une nouvelle version du programme est offerte. Actuellement en phase d’implantation facultative, elle deviendra obligatoire dès la session d’automne 2024.

Voici les collèges qui offrent la nouvelle version du programme:

Cégep Beauce-Appalaches

Cégep de Baie-Comeau

Cégep de Chicoutimi

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Cégep de l’Outaouais

Cégep de Rivière-du-Loup

Cégep de Sainte-Foy

Cégep de Shawinigan

Cégep de Sherbrooke

Cégep de St-Hyacinthe

Cégep John Abbott

Collège Ahuntsic

Collège Ellis, campus de Drummondville

Collège Lionel-Groulx

Ceux et celles qui souhaitent devenir paramédic de soins avancés doivent également compléter une majeure en soins préhospitalier d’urgence avancés. Il s’agit d’un programme sur deux ans offert uniquement à l’Université de Montréal.

Faut-il être membre d’un ordre?

Non, il n’y a aucun ordre qui encadre la profession de technologue ambulancier paramédic.

Toutefois, plusieurs associations font des démarches pour que, dans les prochaines années, le métier devienne une profession à proprement parler régie par un ordre professionnel, indique Nicolas Marin.

