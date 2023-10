Un mignon condo idéal pour de premiers acheteurs à vendre dans Hochelaga pour 389 000$

Partager







Si vous cherchez à faire l’acquisition d’un premier condo en ville, cette propriété pourrait laisser sa marque.

Courtoisie Juliane Tremblay, Royal LePage

Situé dans Hochelaga-Maisonneuve, l’appartement profite d’un emplacement de choix.

Espaces verts, stations de métro, lignes d’autobus et chouettes commerces se trouvent à un jet de pierre. Seulement deux kilomètres plus au nord, on retrouve également les fameuses Shop Angus.

Courtoisie Juliane Tremblay, Royal LePage

Aménagé avec soin et profitant de rénovations récentes, le condo ne donne pas de mal à s’imaginer y vivre.

Courtoisie Juliane Tremblay, Royal LePage

Les futurs propriétaires pourront aménager l’aire ouverte principale selon leurs besoins. Lumineuse et de bonne dimension, celle-ci accueille actuellement un salon, un espace bureau et une salle à manger.

Courtoisie Juliane Tremblay, Royal LePage

Une cuisine contemporaine s’ouvrant sur un discret balcon complète la portion centrale de l’appartement.

Courtoisie Juliane Tremblay, Royal LePage

En ce qui concerne les pièces fermées, on retrouve deux chambres à coucher ainsi qu’une salle de bain actualisée.

Courtoisie Juliane Tremblay, Royal LePage

Ce mignon condo est actuellement affiché pour la somme de 389 000$. C’est Juliane Tremblay du groupe Royal LePage qui est responsable de l’inscription.

