8 meilleurs endroits où manger des moules-frites à Montréal

Comme pour les huîtres, les mois terminant en «bre» sont les meilleurs moments pour déguster des moules. Plutôt que de se risquer à les préparer à la maison, pourquoi ne pas miser sur un restaurant à Montréal?

Heureusement, ce plat très populaire en Belgique et en France tient la vedette sur quelques menus de notre belle métropole. Coup d'œil!

Voici donc 8 restaurants où manger d’excellents moules-frites à Montréal.

Personne ne prépare des moules-frites aussi bien que le Leméac. Avec une abondance d’herbes fraîches et un bouillon goûteux, ce plat se déguste en prenant tout son temps. À accompagner d’un bon verre de vin blanc du vignoble québécois Les Pervenches (l’un des vignerons favoris de Magalie Lépine-Blondeau).

33,50$

1045, avenue Laurier Ouest, Outremont

La brasserie française Bernard, située dans le quartier d'Outremont à Montréal, est l'endroit parfait pour déguster de bonnes moules-frites. Choisissez une casserole de moules de l’Île-du-Prince-Édouard à la marinière avec des frites maison ou une bonne salade.

29$

1249, avenue Bernard, Montréal

Les clients viennent et reviennent au Nouveau Palais pour goûter aux délicieuses moules dans un cadre décontracté. Une adresse à découvrir!

16,95$

281, rue Bernard Ouest, Montréal

Une adresse bien connue des Français établis sur le Plateau, c’est évidemment celle-ci. Idéalement situé entre la rue Saint-Denis et la rue Rachel, on y vient pour gouter à une cuisine française de terroir. Et parmi les plats signatures de la maison, on retrouve évidemment les moules, qui sont offertes à volonté le mardi.

Moules à volonté à 25$

4007, rue Saint-Denis, Montréal

Il n’y a pas mille manières de le dire: Maestro SVP est LA place pour manger des moules abordables à Montréal. Les chefs proposent 9 déclinaisons du fameux plat. Êtes-vous plus Madagascar, crème, poivre vert et brandy, fromage bleu, marinière ou salsa de tomates, chili et coriandre? À vous de choisir!

Entre 19$ et 22$

​​3615, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le Holder, cette institution du Vieux-Montréal, sert des moules à la marinière ou au pastis avec des frites maison.

27$

407, rue McGill, Montréal

Ce bistro français d’Hochelaga-Maisonneuve propose un succulent plat de moules-frites qui séduit la clientèle. Au moment de passer votre commande, vous pourrez choisir entre les moules marinières (dans une sauce tomate) ou à la Normande (dans une sauce crémeuse).

25$

25, place Simon-Valois, Montréal

Le bistro français Modavie, situé dans le Vieux-Montréal, propose de très bonnes moules sur son menu table d'hôte du midi et du soir. Les portions sont généreuses et c'est l'adresse à ne pas manquer pour savourer un bon plat de moules dans le Vieux-Montréal. Assurez d’attraper l’une des soirées avec de la musique live!

31$

1, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

