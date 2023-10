Comment planifier un roadtrip plus écologique?

Partager







L’heure est aux roadtrips cet automne! Alors que l'éco anxiété et le réchauffement climatique forment la trame de fond de notre époque, plusieurs cherchent des solutions pour voyager mieux.

• À lire aussi: 8 villes des États-Unis qui donnent l'impression d'être dans Gilmore Girls

En plus des babioles bon marché achetées lors des arrêts en bord de route, des photos qui remplissent les téléphones et de doux souvenirs, il y a un autre souvenir que nous rapportons tous de nos voyages: une empreinte carbone.

Bien que la conduite d'une voiture ait moins d'impact environnemental que l'avion, elle laisse tout de même des traces. Ce ne sont pas seulement les émissions de gaz: Il y a aussi tout les déchets produits pendant des semaines sur la route. Mais avec un peu de planification en amont, il existe de nombreuses façons de rendre son voyage sur la route plus durable.

• À lire aussi: 25 idées de roadtrips d’une journée à faire à partir de Montréal

Voici quelques conseils pour un roadtrip durable et respectueux de l'environnement:

1. Emportez moins

Saviez-vous que surcharger votre voiture avec des tonnes de bagages réduit son efficacité et consomme plus de carburant, ce qui nécessite plus d'arrêts aux stations-service? Alors soyez intelligent au moment de préparer vos bagages et voyagez léger!

Voici quelques conseils pour réduire le poids de ses bagages:

• À lire aussi: Voyager léger: quoi mettre dans ses valises?

• À lire aussi: Cette trouvaille Amazon sous les 20$ révolutionnera votre façon de faire vos bagages

2. Visez un voyage zéro plastique

Naomi Auger

Transportez des bouteilles d'eau réutilisables pour éviter d'acheter constamment des bouteilles d'eau à usage unique dans les stations-service et les épiceries en cours de route. Faites la même chose avec les tasses réutilisables en spécifiant que vous avez votre propre tasse au moment de passer votre commande au service à l’auto. Visez un voyage zéro plastique en apportant:

Un sac réutilisable (pour les courses)

Des ustensiles réutilisables

Des contenants réutilisables

Une tasse réutilisable

Une bouteille d'eau réutilisable

• À lire aussi: 11 idées de road trips à faire dans l’est des États-Unis

3. Optez pour une voiture électrique

Naomi Auger

La voiture demeure le moyen de transport le plus pratique pour se déplacer facilement en roadtrip, on s’entend. Par contre, pour s’acheter une conscience et donner une pause au portefeuille, une voiture électrique peut être une option à considérer.

Naomi Auger

Cet été, l’équipe de Silo 57 s’est rendu jusqu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en passant par Charlevoix, avec un Volvo XC40 Recharge, une voiture 100% électrique qui a fière allure. Avec des bornes électriques tout le long du trajet, il suffisait de s’arrêter une seule fois sur la route pour recharger la voiture. On a profité de cette demie-heure pour dîner et faire les courses! Le roadtrip de deux semaines s'est déroulé rondement et la facture d'électricité s'est élevée à (seulement) 70$!

• À lire aussi: On a trouvé (et testé) le meilleur hébergement dans Charlevoix

4. Favorisez le «cruise control»

Naomi Auger

Si vous voyagez avec un véhicule à essence (et que votre véhicule permet cette fonctionnalité) assurez-vous de faire durer votre carburant plus longtemps en utilisant le régulateur de vitesse sur l'autoroute. Une telle pratique promet moins de ravitaillements en carburant et promet moins d'émissions nocives dans l'air.

5. Planifiez votre itinéraire

On sait que vivre de spontanéité peut être agréable sur la route, mais un simple coup d'oeil aux impacts sur l’environnement peuvent vous refroidir. Ainsi, il est conseillé d'éviter les détours et les émissions en planifiant son trajet avec attention.

6. Emportez vos propres collations

Naomi Auger

On sait, on sait... Il y a peu de choses aussi agréables durant un roadtrip que de s'arrêter dans une station-service et de ressortir avec ses bras remplis de collations funky pour la route. Mais si vous essayez d'être plus conscient de votre impact environnemental pendant vos voyages, ces achats peuvent cesser. Si on y pense, à chaque arrêt pour une collation, ce sont des déchets qu'on aurait pu éviter. Ainsi, les experts suggèrent d'acheter ses friandises favorites avant le départ et de les transporter dans des contenants réutilisables.

Naomi Auger

Pour savoir quoi manger et où sortir du brunch au 5 à 7, suivez Silo 57 sur Tik Tok, Instagram et Facebook!

Ne manquez pas ces vidéos:

s

s