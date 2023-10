Encore des punaises jetées sur une piste cyclable: retour sur la saga qui divise Saint-Michel

Partager







Des punaises auraient une fois de plus été jetées volontairement sur une piste cyclable dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, à Montréal. L'évènement survient alors que la tension monte autour de l'aménagement de nouvelles voies cyclables − et le retrait de quelque 250 places de stationnement − par l'arrondissement. Retour sur la saga.

Des punaises, prise 1

Le mois dernier, un citoyen s'est plaint que de nombreuses punaises étaient éparpillées sur la piste cyclable qui a été aménagée cet été sur la rue Querbes, entre l’avenue Ogilvy et le boulevard Crémazie.

Un deuxième évènement similaire serait survenu ce vendredi, au même endroit.

Encore des punaises sur Querbes, mais ne vous en faites pas, ces gens ne sont pas contre les vélos 🙄. https://t.co/YQ9x2J5569 pic.twitter.com/wclCsm17E3 — Samuel ML (@smlacombe) October 6, 2023

Il faut savoir que jeudi soir, une autre manifestation s'es déroulée dans le quartier Saint-Michel pour dénoncer la disparition de 104 places de stationnement sur les rues Legendre et de Louvain.

«On va leur montrer qu’on est civilisés et on reste pacifiques. Chaque jeudi soir, à 19 h, le boulevard Saint-Michel est bloqué! Ils vont se tanner!», a scandé un manifestant.

Manif après manif

La manifestation de jeudi soir était la quatrième à se tenir en autant de semaines.

Mardi dernier, juste avant la tenue d'une séance du conseil d’arrondissement, des manifestants pro-stationnement et pro-piste cyclable se sont affrontés devant la mairie de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

«On veut notre stationnement! We want our parking»!, ont lancé des manifestants à des citoyens venus défendre les pistes cyclables.

Une dame est même allée jusqu’à arracher et piétiner l’affiche d’un manifestant pro-piste cyclable.

Photo Olivier Faucher

Certains manifestants en sont presque venus aux coups. Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont dû intervenir pour séparer les deux groupes.

Des croix gammées

Le mois dernier, des croix gammées ont été dessinées à même la chaussée sur des installations en bordure d’une des nouvelles pistes cyclables de la rue Legendre, entre la rue D’Iberville et la 16e Avenue. De la peinture et de l’huile avaient également été déversées.

PHOTO tirée de Reddit

Ce que dit l’arrondissement

Pour mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc Extension, Laurence Lavigne Lalonde, il est essentiel d’implanter des voies sécuritaires pour les cyclistes dans son arrondissement.

En septembre, lors d'une séance du conseil, elle a soutenu que la Ville de Montréal n’était pas responsable «de trouver un espace de stationnement» pour chaque voiture sur son territoire.

«Notre responsabilité, c’est d’offrir des alternatives aux gens qui font le choix de ne pas posséder de voiture», avait affirmé l’élue de Projet Montréal.

Joël Lemay / Agence QMI Laurence Lavigne Lalonde, mairesse d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc Extension

L’élue avait d’ailleurs souligné que seulement 2% du territoire de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est consacré aux pistes cyclables, tandis que 20% sont dédiés aux piétons et 3% au transport collectif.

«Tout le reste est réservé pour les voitures», avait-elle affirmé, ajoutant que 60% des citoyens de Montréal se déplacent autrement qu’en auto. Dans Parc-Extension, 50% des citoyens ne possèderaient pas de voiture, avait-elle ajouté.

La mairesse Lavigne Lalonde attribue par ailleurs le manque d’espaces de stationnement au fait que le nombre de voitures augmente plus rapidement que la population.

Des données de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) démontrent qu’entre 2013 et 2018, le parc automobile a augmenté de 6,8% alors que la population a cru de 4,6%.

