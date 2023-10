Épidémie de punaises de lit: voici vos recours comme locataire

Partager







La menace d’une épidémie de punaises de lit en provenance de la France plane au-dessus de Montréal, au point tel où un exterminateur craint déjà le pire. Comme locataire, quels sont vos recours si vous êtes plongé dans une telle situation? On a posé la question à un avocat en droit du logement.

• À lire aussi: «C’est invivable»: un locataire paie 1600$ par mois pour habiter avec des souris à Montréal

• À lire aussi: Attention aux punaises de lit: des conseils d’exterminateurs pour votre déménagement

Le propriétaire de SOS extermination, Oussama Loumrhari, a indiqué à 24 heures que depuis quelques semaines, il recevait «chaque jour des appels pour des punaises de lit de la part de gens qui sont revenus de France récemment et qui disent en avoir ramené».

Voici les étapes à suivre, les recours dont disposent les locataires et les responsabilités des propriétaires face à une infestation de punaises de lit, selon Me Antoine Morneau-Sénéchal, avocat spécialisé en droit du logement.

Que faire quand on découvre une infestation de punaises de lit?

1. Aviser le propriétaire

La première chose à faire, c’est de dénoncer la situation au propriétaire le plus rapidement possible et, si possible, par écrit.

«La loi est claire: quand on a connaissance d’une défectuosité ou d’un problème dans son logement, il faut aviser le propriétaire. Dans le cas d’une infestation de punaises, la rapidité va avoir une grande influence», a précisé l’avocat en entrevue à 24 heures.

2. Le propriétaire doit faire venir un exterminateur

Ensuite, c’est au tour du propriétaire d’intervenir. Il est dans l’obligation de faire affaire avec un exterminateur pour enrayer le problème, et poursuivre les traitements jusqu’à ce que tout soit réglé «parce qu’il a une obligation de résultat», a ajouté l’avocat, qui est aussi enseignant en techniques juridiques au cégep de Sorel-Tracy.

En effet, le Code civil du Québec stipule que «le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail».

«Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail», peut-on également y lire.

C’est le propriétaire qui doit assumer les frais d’extermination, à moins qu’il soit capable de prouver que l’infestation résulte d’une faute d’un de ses locataires, «ce qui est très difficile à faire» selon la jurisprudence, a indiqué Me Morneau-Sénéchal.

«C’est toujours la responsabilité du propriétaire de procéder à l’extermination. S’il veut essayer de refiler la facture à un locataire parce qu’il pense que c’est lui qui a amené les punaises, il doit, après avoir procédé à l’extermination et l’avoir payée, exercer un recours au Tribunal administratif du logement (TAL). C’est le propriétaire qui a le fardeau de la preuve, mais ça ne le dégage pas de son obligation initiale», a-t-il expliqué.

Est-ce que ça change si le locataire revient de la France?

Dans le cas d’une personne qui arrive de France, encore là, il serait «pratiquement impossible» de déterminer que l’infestation est de sa faute «parce que des punaises de lit, il y en a partout dans le monde», a souligné l’avocat. «Ce serait très ténu comme lien. Qui dit que ce n’est pas la faute du voisin qui revient des États-Unis?»

La faute ne peut également pas être mise sur les épaules d’une personne qui n’aurait pas pris des précautions pour éviter une infestation à son retour de voyage.

«Il faut penser à ce qu’une personne raisonnable ferait à son retour de voyage et je ne pense pas que chaque voyageur mette sa valise dans un sac de poubelle par précaution. Il n’y a d’ailleurs pas de directive de la Santé publique à cet effet-là, donc on ne pourrait pas lui attribuer la faute», a mentionné Me Morneau-Sénéchal.

Peu importe la situation, tant le propriétaire que le locataire sont obligés de collaborer. Le premier, en dépêchant un exterminateur et le deuxième, en préparant le logement pour l’extermination, c’est-à-dire en bougeant des meubles ou en mettant ses vêtements dans des sacs, par exemple.

3. Et si le propriétaire refuse de faire appel à un exterminateur?

Les locataires qui se butent au refus de leur propriétaire de payer pour l’extermination ont quelques recours à leur disposition.

Si le propriétaire n’a rien fait après un premier avis standard, c’est-à-dire par texto, par courriel ou au téléphone, l’étape suivante est l’envoi d’une mise en demeure. Le locataire doit y expliquer la situation au propriétaire, indiquer ce qu’il attend de lui et lui donner un délai pour agir. «Normalement, dans le cas de punaises de lit, on donne 48 heures pour agir», a souligné l’avocat. Il faut ensuite bien s’assurer de faire parvenir la mise en demeure par un moyen qui permet d’avoir une preuve qu’elle a été reçue, par courrier recommandé, par exemple.

Dans les grandes villes, comme Montréal, Longueuil ou Laval, il y a des services d’inspection municipaux. En appelant à la municipalité, un inspecteur peut venir constater l’infestation, puis ordonner au propriétaire de procéder à l’extermination.

Le locataire peut s’adresser au TAL afin de demander une ordonnance de cour stipulant que le propriétaire doit procéder à l’extermination. Le locataire pourrait alors avoir droit à une compensation financière, comme une diminution de loyer pour la durée de l’infestation de punaises de lit et de l’extermination. Et si le propriétaire s’est «traîné les pieds», il peut aussi y avoir une compensation en dommages et intérêts, a soutenu Me Morneau-Sénéchal.

— Avec Gabriel Ouimet

À voir aussi: