Le reconnaissez-vous? On a fait un tour de bus avec le chauffeur-chanteur de la STM

Qu’ont en commun Joe Dassin, Frank Sinatra et Depeche Mode? Ce sont quelques-uns des artistes dont Ronald Desjardins a l’habitude de reprendre les succès au volant de son autobus de la Société de transport de Montréal (STM). 24 heures l’a accompagné le temps d’un trajet.

C’est armé de son grand sourire et de lunettes fumées que Ronald Desjardins est arrivé à notre point de rencontre, devant la station de métro De Castelnau, sur la ligne bleue.

Dans les dernières semaines, une vidéo dans laquelle il interprète Sous une pluie d’étoiles de la Québécoise Cindy Daniel a attiré l’attention sur les réseaux sociaux. C’était d’ailleurs loin d’être la première fois que le chauffeur d’expérience se faisait filmer par des usagers alors qu’il pousse la note.

L’homme de 50 ans confie recevoir régulièrement du feedback de ses passagers. «Ça [mes chansons] les rend de bonne humeur, positifs, souriants», nous lance-t-il, juste avant d’embarquer dans son bus, qui parcourt la ligne 55 Saint-Laurent, direction sud.

Aussitôt assis derrière son volant, Ronald Desjardins allume sa radio. Il active sa liste de lecture en mode aléatoire et le spectacle peut commencer.

Celui qui a célébré cette année ses 15 ans de service à la STM aime tous les genres de musique. Il nous confie toutefois avoir un petit faible pour la chanson Belle, tirée de la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris.

Comble du hasard, la pièce a retenti dans les hautparleurs alors que l’autobus était pris dans le trafic sur la rue Saint-Urbain. Ronald Desjardins s’est alors mis en mode prestation, et il n’a pas lésiné sur les gestuelles!

Et se considère-t-il un bon chanteur? «On me dit que oui, mais je ne le sais pas. Je ne m’entends pas et ne m’écoute pas chanter», répond modestement celui qui chante «essentiellement pour le plaisir», dit-il.

Évacuer le stress par la musique

Si certains employés peuvent trouver le métier de chauffeur d’autobus stressant, notamment à Montréal, Ronald Desjardins, lui, c’est tout le contraire.

«Je te dirais que ça m’aide à relaxer. J’écoute de la musique, tout le temps. Ça fait partie de ma vie et je ne peux pas m’empêcher, lorsqu’il y a une bonne chanson, de chanter», mentionne-t-il.

La musique lui permet de mettre un peu d’ambiance dans son autobus. Une fois, un groupe d’élèves l’a accompagné spontanément sur une chanson du chanteur britannique Ed Sheeran, raconte-t-il.

«Il y avait à peu près 15 petites filles qui venaient de sortir des classes et on a tous chanté ça ensemble. C’était génial», se remémore-t-il, sourire aux lèvres.

«Je m’amuse à faire mon travail, dit Ronald. J’ai vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Et si les gens aiment ça, et bien tant mieux!»

Lui arrive-t-il de recevoir des commentaires négatifs? Rarement. Il se souvient notamment d’une dame qui s’était plainte parce que sa liste de lecture comportait trop de pièces anglophones.

C’est toutefois chose du passé, assure-t-il, avant de nous laisser descendre. Sa liste de lecture a depuis été ajustée de sorte que les musiques francophones et anglophones se côtoient plus équitablement.

