Trois bonnes nouvelles pour vous changer les idées

Partager







Malgré la crise de l'immobilier, il est possible de construire des logements abordables pour les étudiants à Montréal. La preuve: l’entreprise d’économie sociale UTILE se classe dans le top 100 des sociétés avec la plus forte croissance au Canada, selon le classement de Report on Business.

L’UTILE a mis en chantier ou terminé quatre immeubles flambant neufs, qui hébergent 500 étudiants. Ils seront 3000 d’ici trois ans à habiter un de ces logements et à payer un loyer de 20% à 30% moins cher que le prix moyen du marché.

Photo UTILE Le premier projet de l'UTILE est la Note des bois. Conçu par et pour la population étudiante en collaboration avec l'Association étudiante de Concordia (CSU), l'immeuble est situé en face du parc La Fontaine.

• À lire aussi: Une étude révèle que les gens toujours en retard vivent plus longtemps

Une loi contre l'obsolescence

Les élus québécois ont adopté un projet de loi visant à nous protéger contre l’obsolescence programmée.

Ainsi, il sera bientôt interdit de vendre des imprimantes ou des télévisions qui ont une durée de vie volontairement limitée par les marques. Le Québec est pionnier en matière de lutte contre l’obsolescence programmée en Amérique, a affirmé cette semaine le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

Autre bonne nouvelle: on pourrait bientôt voir apparaître un chargeur universel compatible avec tous les appareils électroniques. Fini donc tous les câbles qui s'accumulent dans vos tiroirs.

Diversité en politique

Cette semaine, un premier homme noir a été élu comme président de la Chambre des communes à Ottawa. Il s'agit du québécois Greg Fergus.

Photo Twitter @WabKinew Âgé de 41 ans, le politicien est devenu le 25e premier ministre du Manitoba.

Au Manitoba, le néo-démocrate Wab Kinew est devenu mardi le premier leader d’une province canadienne membre d’une Première Nation. Avant sa carrière politique, le nouveau premier ministre a porté plusieurs casquettes, dont celles de rappeur, de journaliste et d'auteur.