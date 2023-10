[VIDÉO] Visite chez Zoé: un condo à 625 000$ dans Saint-Michel

Partager







L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la province à la recherche de petites pépites immobilières. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs chez-eux pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite le condo de Zoé!

Zoé Parrot-Leca

Après plusieurs années comme locataire à négocier des loyers qui ne cessent d’augmenter, Zoé a décidé de faire le grand et de passer du côté des propriétaires. Elle et son copain se sont donc lancés dans une course effrénée pour mettre la main sur un petit cocon, chose qui s’est concrétisée encore plus rapidement qu’espéré.

Maintenant bien installé dans Saint-Michel, à deux pas du Vieux Rosemont, le couple nous ouvre la porte de leur appartement pour un tour du propriétaire.

Zoé Parrot-Leca

Visionnez la vidéo ci-haut pour faire la visite de ce condo!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton condo?

C’est un 5 1⁄2. Il y a donc trois chambres et deux salles de bain.

Zoé Parrot-Leca

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans ce condo?

On a emménagé décembre l’année dernière, seulement dix jours avant Noël. Fun fact, avant même qu’on finisse de tout déballer, il y avait mon sapin au milieu des boîtes. Je suis une vraie fan de Noël [rires].

Q: Comment as-tu trouvé ce condo?

Nous l’avons trouvé sur Realtor. On n’était même pas préapprouvés par la banque quand on a vu l’annonce, on a donc dû se faire préapprouver en une seule journée, et le surlendemain on visitait l’espace. Le lundi suivant on faisait une offre et deux semaines plus tard on déménageait. Ça s’est vraiment fait rapidement.

Zoé Parrot-Leca

Q: Quel est le prix de ton Condo?

Le condo était affiché à 599 000$ et on l’a eu en surenchère à 625 000$.

Q: Combien as-tu investi en rénovation?

Pour l’instant, on a juste fait poser un faux mur dans mon salon pour pouvoir encastrer la télévision, mais éventuellement on veut refaire l’une des deux salles de bain.

Zoé Parrot-Leca

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton condo?

Je dirais notre salon (qui n’est pas tout à fait terminé) parce que c’est là que je passe le plus de temps.

Q: Quels sont tes meubles préférés dans ton appartement?

J’aime beaucoup mon lit. On a acheté un lit King qui est énorme et qui est vraiment super confo. On a investi dans le matelas et dans des draps qu’on a achetés chez Simons. Les gens qui viennent chez moi disent que ça ressemble à un lit d'hôtel. Sinon j’aime bien ma télé [rires].

Zoé Parrot-Leca

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

Je suis une grande fan du japon, donc j’aime tout ce qui est japandi. Quand je cherchais de la déco, j’écrivais “japandi” sur Pinterest et je regardais ce qui en ressortait. Par exemple, mon tapis est inspiré des jardins zen japonais.

Q: Pourquoi avoir choisi Saint-Michel?

On a pas vraiment choisi Saint-Michel, c’est vraiment l’appartement qui nous a choisis! On a un parc juste en face de chez nous, donc on est très content.

Q: Quelles sont tes adresses coup de cœur dans ton quartier?

J’aime beaucoup la boulangerie italienne La Conca d’Oro sur la rue Jean-Talon qui fait des desserts délicieux. Il y a aussi un resto vietnamien près de chez moi que j’aime beaucoup qui s’appelle Ho Guom.

Q: Est-ce que ton condo a un quirk (un défaut)?

Une des deux salles de bain est vert lime, donc c’est sûr qu’on veut refaire ça!

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

