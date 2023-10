Une maison idéale pour les amoureux de la nature à vendre à Orford pour 1 065 000 $

Partager







Soyez avertis, cette coquette propriété cache plus d’un tour dans son sac.

Courtoisie Mélissa Côté, Century 21 Estrie

Tout d’abord, on se laisse charmer par son invitante façade et par l’abondance d’arbres matures qui trônent sur le terrain.

Une fois à l’intérieur, c’est le design contemporain, l’abondance de lumière naturelle ainsi que l’entretien minutieux des lieux qui captent notre attention.

Courtoisie Mélissa Côté, Century 21 Estrie

Finalement, on tombe sous le charme pour de bon alors qu’on apprend que la résidence siège aux portes du parc National du Mont Orford, en faisant un lieu de prédilection pour tous les amoureux de la nature.

Courtoisie Mélissa Côté, Century 21 Estrie

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Ce n’est même pas la peine de prendre votre voiture pour accéder aux divers sentiers du parc, puisque son entrée se situe à quelques mètres seulement de votre cour. Comme si ce n’était pas suffisant, une rivière à cascades traverse le terrain de plus de 2,5 acres sur lequel est érigée la propriété.

Courtoisie Mélissa Côté, Century 21 Estrie

Confort et qualité attendent les nouveaux occupants du 144 ch. Morin grâce à ses quatre chambres, ses deux salles de bain, sa cuisine de chef et son salon des plus chaleureux.

Courtoisie Mélissa Côté, Century 21 Estrie

C’est sans difficulté qu’on s’imagine se poser avec un bon roman au bord du foyer l’hiver, ou encore sur l’une des deux terrasses lorsque le temps est plus doux. Avec sa cuisine extérieure et son imposant îlot surplombant la rivière, on peut dire que cette maison à tout ce qu’il faut pour profiter au maximum de la nature environnante.

Courtoisie Mélissa Côté, Century 21 Estrie

Le tout se trouve à seulement à 15 minutes de l’autoroute 10 et de la ville de Magog.

Courtoisie Mélissa Côté, Century 21 Estrie

Vous souhaitez faire l’acquisition de cette maison contemporaine parfaitement située? Sachez que celle-ci est affichée pour la somme de 1 065 000 $. Vous pouvez contacter Mélissa Côté du groupe Century 21 pour davantage d’informations.

Ces maisons à vendre pourraient aussi vous intéresser!

s