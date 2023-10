Les grands singes traversent aussi une «crise de la quarantaine»

Partager







Comme leurs cousins les humains, les grands singes sont plus malheureux lorsqu’ils atteignent le milieu de leur vie, selon une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences. Cette découverte laisse entendre que la fameuse crise de la quarantaine pourrait trouver son origine dans la biologie, en plus des facteurs sociaux.

Ce coup de mou qu’on désigne comme «crise de la quarantaine» s’observe à travers les sociétés humaines et les différents statuts socioéconomiques et même chez d’autres primates. On ne s’entend toujours pas sur les origines du phénomène.

Bien que les grands singes ne puissent pas s’acheter une voiture de luxe ou abandonner leur carrière bien établie pour apprendre la poterie, ceux-ci vivraient une période d’insatisfaction à la mi-vie comparable à celle que des humains vivent, selon une équipe de chercheurs de l’Université d’Édimbourg.

Une observation de chimpanzés et d’orangs-outans en captivité montre que ces derniers sont plus heureux et début et à la fin de leur vie qu’au milieu. Comme pour les humains, la courbe de leur bien-être prend la forme d’un «U» dont le creux correspond à la fin vingtaine et à la trentaine, l’équivalent de la quarantaine ou cinquantaine humaine pour ces grands singes.

L’expérience et ses limites

Pour arriver à cette conclusion, l’équipe de chercheurs a observé le niveau de bien-être de plus de cinq cents chimpanzés et orangs-outans de tous âges en captivité dans des zoos, des centres de recherche et des sanctuaires du Japon, des États-Unis, de l’Australie, du Canada et de Singapour.

Le degré de satisfaction des primates a été mesuré à l’aide d’un sondage adressé à leurs soigneurs. Quatre facteurs étaient évalués : l’humeur générale de l’animal, le plaisir lié à la socialisation avec leurs congénères, à quel point l’animal réussit à accomplir des tâches, comme obtenir de la nourriture ou des objets et, finalement, à quel point le soigneur serait heureux s’il était dans la peau de l’animal pour une semaine.

D’autres scientifiques ont soulevé que la méthode choisie repose sur la subjectivité des soigneurs et manque de données quantitatives, par exemple la mesure d’hormones du stress.

Cependant, les soigneurs sont ceux qui entretiennent les liens les plus étroits avec les grands singes observés. De précédentes recherches ont montré que leur évaluation de l’humeur des primates est généralement assez proche de la réalité mesurée par des témoins biologiques.

Une origine biologique ?

Si les humains et leurs plus proches cousins chez les primates font l’expérience d’une période plus sombre au milieu de leur vie, cela signifie-t-il pour autant que la crise de la quarantaine est un phénomène biologique? Malgré les résultats de l’étude de l’Université d’Édimbourg, il est encore trop tôt pour en être certain.

Trois hypothèses sont considérées pour expliquer la courbe en «U» du bien-être selon l’âge. La première avance que le cerveau des humains et des grands singes subirait des changements au niveau du cerveau dans des zones responsables du bien-être à cet âge. Logiquement, ces changements viendraient avec un avantage évolutif s’ils existent encore aujourd’hui, comme celui de provoquer la prise d’action pour améliorer sa situation de vie ou se trouver un ou des partenaires.

La deuxième hypothèse veut que, comme le bien-être est généralement associé à une plus grande espérance de vie, les individus qui sont déjà plus heureux vivent plus vieux et donc se retrouvent plus nombreux dans la section plus âgée de la courbe, par simple élimination.

La troisième hypothèse explique le phénomène par le fait que les individus plus âgés bénéficient d’un plus grand éventail de comportement qui les aide à réguler leurs émotions de par leur expérience.

Dans tous les cas, les scientifiques s’entendent pour dire que, même si elle a peut-être ses racines dans un phénomène biologique encore mal compris, la crise de la quarantaine s’exprime à travers le prisme de la culture humaine. De telles recherches représentent une avancée pour mieux comprendre et soulager la détresse associée à la mi-vie autant chez les humains que chez les primates.

Avec les informations de Nature et PNAS

