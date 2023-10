Rabais sur la Nintendo Switch OLED Tears of the Kingdom

Partager







L’édition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de la Nintendo Switch OLED profite d’un rabais pour un temps limité.

Ce n’est pas le plus gros rabais du siècle, mais les consoles Nintendo Switch profitent rarement de spéciaux, alors c’est le temps d’en profiter.

Nintendo

Pour un temps limité, la Nintendo Switch OLED de Tears of the Kingdom est offerte à 439,99$ au lieu de 469,99$. Elle est encore en stock, mais elle risque de partir rapidement, alors faites vite!