Des apiculteurs veulent créer une abeille qui résiste à l'hiver québécois

Pour la première fois, des éleveurs d'abeilles reines du Québec se sont regroupés pour apprendre à modifier la génétique de leurs insectes grâce à l’insémination artificielle. Une pratique qui pourrait révolutionne un secteur en difficulté.

«Avant, tout le monde faisait ses petites affaires de son côté. En s’échangeant du matériel génétique, on peut devenir de super producteurs», lance Alexandre Mainville, à la tête des Reines du Petit Bulldog.

Il participe à un projet pour améliorer la résistance des abeilles du Québec. Avec cinq autres apiculteurs, Alexandre Mainville pèse le poids des ruches appartenant à des «super reines». Il envoie ensuite ses données au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD).

Le CRSAD distribue à chacun des éleveurs participants les meilleures reines sélectionnées génétiquement après dix longues années d’études. Elles sont censées produire plus de miel, mais aussi être plus résistantes aux maladies, aux parasites et à l’hiver québécois.

Alexandre Mainville espère voir des résultats encourageants d'ici cinq ans. «On pourrait être autosuffisant, au Québec, et vendre nos reines dans tout le Canada, peut-être même aux États-Unis», espère celui qui a 270 ruches.

200 000 reines par avion

Pour l'instant, c’est surtout l’inverse. Chaque année, près de 200 000 reines arrivent au Canada par avion de la Californie, d’Hawaï, du Chili, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Si les abeilles ont du mal à survivre aux températures glaciales, c’est parce qu’elles n’y sont pas habituées. Durant l’hiver 2021-2022, 48% des colonies québécoises sont mortes. Une mortalité deux fois plus élevée que la moyenne nationale des 15 dernières années.

Les apiculteurs perdent donc de l’argent et doivent en dépenser pour avoir de nouvelles reines. Après l’hécatombe printanière, leurs comptes sont dans le rouge. Leur programme d’assurance récolte, lui aussi, est dans le rouge. Mais, heureusement, il y a une solution.

Cet été, pour la première fois, six éleveurs de reines ont appris à faire de l’insémination artificielle avec leurs abeilles. Le principe est simple et existe déjà pour d’autres animaux. Le sperme des meilleurs males est mis dans les meilleures reines.

Des reines inséminées

Maggie Lamothe Boudreau, de l’entreprise Rayon de Miel, y a participé les 4 et 5 juillet. Elle a ramené des reines inséminées sur son terrain de Saint-Adrien-d'Irlande. Sur place, elle nous en montre une qui a été, depuis, très active dans sa ruche.

«Elle a pondu jusqu’au bord du cadre. C’est une très belle ruche qui semble vraiment en santé», constate l’apicultrice de 38 ans.

Elle vend chaque année 5000 reines à des apiculteurs qui peuvent ainsi avoir assez d’abeilles au printemps qui polliniseront les canneberges et les bleuets pendant que les cultures fleurissent.

Si des apiculteurs apprennent la génétique, c’est aussi pour sauver leur profession. Le nombre d’abeilles est en baisse sur Terre. C’est un problème pour la biodiversité et, aussi, pour les humains.

Des insectes essentiels

«Le trèfle est pollinisé par l’abeille. Le trèfle va servir à nourrir les vaches laitières, les vaches à bœuf, qui, elles, vont produire de la viande qu’on va consommer», explique Maggie Lamothe Boudreau.

«On monte ce projet pour que le Québec soit autosuffisant en reines», résume Ségolène Maucourt, chercheuse à l’Université Laval. Est-ce que ce sera assez pour sauver cet insecte en déclin? Pas sûr.

Selon les Nations Unies, le taux d’extinction des abeilles dans le monde est de 100 à 1000 fois supérieur à la normale à cause de l’agriculture intensive, la monoculture, et le recours aux pesticides.

Des défis qui prendront plus de temps à régler. C’est aussi un choix de société à faire, selon Anicet Desrochers, apiculteur à Miel d'Anicet, le plus important éleveur de reines abeilles au Canada.

Selon lui, c’est surtout «un changement de fond de pensée sur la production agroalimentaire et la production de notre nourriture qui va changer le sort des abeilles».