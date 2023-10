On sait maintenant d’où provient le ronronnement chez les chats

Partager







Un mystère est désormais résolu: les scientifiques auraient découvert d’où provient le ronronnement chez les chats, signe que votre compagnon est heureux, et comment ces petits félins le produisent.

• À lire aussi: Possible pingouin dans le Mile-End: une publication Facebook fait réagir

• À lire aussi: Vous laissez pitou ou minou vous lécher le visage? Vous devriez arrêter...

Le ronronnement se produirait grâce à des «coussinets» de tissu fibreux inscrustés dans les cordes vocales de chats, qui vibrent et produisent ce son rappelant le grondement d’un moteur, peut-on lire dans une étude publiée au début octobre dans la revue scientifique Current Biology.

«Cela pourrait expliquer comment un si petit animal, pesant seulement quelques kilogrammes, peut régulièrement produire des sons à ces fréquences incroyablement basses (20-30 Hz, ou cycles par seconde) – bien en dessous même des sons graves les plus bas produits par les voix humaines», a indiqué Christian Herbst, auteur principal de l’étude réalisée à l’Université de Vienne, en entrevue à The Guardian.

Une théorie des années 70 déboulonnée

Depuis les années 1970, la communauté scientifique a plutôt cru que le ronronnement se produisait grâce à la contraction et la relaxation des muscles du larynx environ 30 fois par seconde. Cela impliquerait donc une contribution constante du cerveau, une théorie que cette nouvelle étude vient contester.

De fait, ce qui se produirait dans le larynx des chats serait similaire à la friture vocale (vocal fry) chez les humains, concluent les chercheurs. C’est le son que produisent les cordes vocales lorsqu’elles sont comprimées, ce qui fait entendre leurs vibrations individuelles en parlant. C’est une sonorité plus courante chez les personnes qui parlent notamment le vietnamien, le danois et l’anglais américain.

• À lire aussi: Le chien du président Joe Biden a mordu 11 personnes à la Maison-Blanche

Pour arriver à leurs conclusions, les chercheurs ont détaché les larynx de huit chats domestiques qui avaient été euthanasiés à la suite d’une maladie en phase terminale pour les étudier avec le consentement de leur maître.

En pinçant et en faisant passer de l’air chaud à travers le larynx, les scientifiques ont obtenu des sons similaires au ronronnement. Ainsi, ils ont pu constater qu’aucun muscle laryngé, ni apport neuronal, n’étaient nécessaires, contrairement à ce qu’ils croyaient.

Des incertitudes demeurent

En entrevue avec la revue Science, l’experte en comportement animal de l’Université de Sussex, Karen McComb – qui n’était pas impliquée dans l’étude –, souligne que les résultats semblent «beaucoup plus alignés avec ce que l’on sait de la façon dont les vocalisations sont produites chez d’autres animaux vertébrés».

• À lire aussi: De plus en plus de chiens s’intoxiquent au cannabis: ce que vous devez faire si ça vous arrive

De son côté, David Rice, un ingénieur biomécanique à l’Université Tulane, émet une certaine réserve quant à la méthodologie, avançant qu’il n’y a aucune garantie que les cordes vocales détachées agissent de la même façon que lorsqu’elles se trouvent dans le corps d’un chat vivant.

Un facteur que l’auteur principal de l’étude, Christian Herbst, reconnaît. Il indique à Science que l’étude du ronronnement serait bien plus exacte et précise s’il était possible d’insérer des sondes dans le larynx de chats vivants. Mais comme les chats ne ronronnent que lorsqu’ils se sentent en sécurité et heureux, cela ne risque pas d’arriver.

À voir aussi: