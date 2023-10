Tout ce que vous devez savoir pour comprendre la guerre entre Israël et le Hamas

Partager







L'offensive du Hamas a été lancée samedi en plein Shabbat, le repos hebdomadaire juif, faisant plus de 800 morts et 2400 blessés, ainsi qu'une centaine d’otages.

Le mouvement palestinien a tiré des milliers de roquettes sur Israël pendant que ses combattants utilisaient des explosifs et des bulldozers pour franchir la barrière qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien, attaquant des positions militaires et des civils en pleine rue.

L'armée israélienne a riposté par des frappes aériennes et déclenché l'opération «Sabre de fer», détruisant des bâtiments présentés comme des centres de commandement du Hamas à Gaza.

Au total, la guerre a fait près de 1600 morts de part et d’autre, selon les bilans officiels.

3 mots-clés

Hamas

Créé en 1987, le Hamas, qui signifie «mouvement de résistance islamique», est un groupe de résistance palestinien ayant pour objectif de détruire l’État d’Israël et d’instaurer un État islamique palestinien. Il est considéré par plusieurs pays occidentaux, dont le Canada, comme un groupe terroriste.

Bande de Gaza

Située le long de la mer Méditerranée, la bande de Gaza est une région palestinienne d’environ 41 km de long et de deux millions d’habitants. Elle est considérée comme une «prison à ciel ouvert», puisque les déplacements des habitants sont restreints par Israël qui détient le contrôle sur la majorité des ressources (eau, électricité, gaz).

Israël

Israël a été créé en 1948 à la suite de l’adoption d’un plan de partage de la Palestine par l’Organisation des Nations unies (ONU).

6 dates pour mieux comprendre

1948 | Création de l’État d’Israël

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’ONU partage la Palestine en trois parties: un État juif (55 % du territoire), un État arabe (45 %) et une zone sous administration internationale (Jérusalem). La création de l’État juif déclenche de nombreux et violents conflits avec les pays arabes voisins qui contestent encore aujourd’hui sa légitimité.

1967 | Guerre des Six-Jours

Du 5 au 10 juin 1967, Israël mène une offensive éclair victorieuse contre les États arabes, et occupe la bande de Gaza, la Cisjordanie, ainsi que le Sinaï égyptien et le plateau du Golan syrien. L’ONU adopte alors une résolution, qui condamne l’acquisition des territoires par Israël et exige son retrait.

Cette guerre normalise les relations entre Israël et l’Égypte, qui signent en 1978 les accords de Camp David. Cette entente, qui est encore respectée de nos jours, permet à l’Égypte de récupérer la péninsule du Sinaï, à condition qu’elle s’engage à ne plus attaquer Israël.

1973 | Guerre israélo-arabe

Le 6 octobre 1973, l’Égypte et la Syrie lancent une offensive coordonnée dans le Sinaï et le Golan contre l’État hébreu, au moment de la fête juive de Kippour. Profitant d'une supériorité numérique écrasante, les armées égyptiennes et syriennes avancent durant 48 heures, le temps qu'Israël achemine des renforts. Face à la contre-offensive israélienne, les États arabes membres de l’OPEP décident de réduire leurs exportations pétrolières jusqu’au retrait d’Israël des Territoires occupés depuis 1967.

1996 | Première élection de Benjamin Netanyahu

Chef du parti national-conservateur, Benjamin Netanyahu devient premier ministre d'Israël pour la première fois en 1996. Au pouvoir jusqu'en 1999, puis de 2009 à 2021, il est de nouveau élu l’année dernière à la tête du gouvernement le plus à droite de l’histoire du pays. Surnommé «Bibi» par ses partisans, Benjamin Netanyahu a passé au total plus de 16 années à la tête du gouvernement, un record en Israël.

2007 | Le Hamas au pouvoir à Gaza

Le Hamas ou «Mouvement de résistance islamique» prend le contrôle de la bande de Gaza, alors dirigée par l'Autorité palestinienne, le 10 juin 2007. À la suite de cette opération du Hamas, Israël met en place un blocus strict à Gaza. Le Hamas intensifie l’envoi de roquettes de défense sur les villes israéliennes frontalières.

2008 | Opération «Plomb durci»

En riposte aux attaques du Hamas, Israël mène une opération militaire dans la bande de Gaza. Caractérisée d'abord par des raids aériens, l’opération «Plomb durci» est suivie d’une offensive terrestre qui coutera la vie à quelque 1400 Palestiniens et 13 Israéliens. Amnistie internationale accuse à la fois Israël et le Hamas de crimes de guerre.

2014 | Guerre de Gaza de 2014

Comme en 2008, cette guerre se caractérise par des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël, puis par des raids, des frappes aériennes et une offensive terrestre lancés par les troupes israéliennes le 18 juillet 2014. Au total, la riposte israélienne fait plus de 2300 morts et 17 500 blessés palestiniens, contre 88 morts et 2708 blessés du côté israélien.

5 chiffres pour aller plus loin

365 km2

Avec une population évaluée à environ 2,1 millions d’habitants répartis sur un territoire de 365 km2, la bande de Gaza est l’un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Plus de la moitié de ses habitants sont des réfugiés.

5 km

C’est la distance qui sépare le lieu du festival Supernova en Israël, où 260 personnes ont été tuées samedi, de la bande de Gaza.

200 000

Déjà difficile, la situation humanitaire dans la bande de Gaza a atteint un niveau critique dans les derniers jours. Au moins 200 000 des 2,2 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés «après avoir fui par crainte pour leur vie ou parce que leurs maisons ont été détruites par des frappes aériennes», selon la Coordinatrice humanitaire de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés, Lynn Hastings.

5 ans (et un jour)

L’offensive du Hamas lancée samedi est intervenue cinq ans et un jour après le déclenchement de la Guerre des Six-Jours, qui s’est déroulée du 5 au 10 juin 1967.

9

Depuis la création de l'État d'Israël il y a 75 ans, neuf campagnes ont été reconnues comme des guerres dans la région: la guerre israélo-arabe de 1948, la Guerre des Six-Jours (1967), celle de 1969-1970 contre l'Égypte, la Guerre israélo-arabe de 1973, la première et la seconde guerre du Liban (1982 et 2006), la guerre de Gaza de 2014 et donc celle de 2023.