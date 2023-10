Un entrepreneur de Pointe-Claire loue 25 voitures sur l'application Turo et arrive à en vivre

Partager







En 2021, Matthew Thomassin était mécanicien dans un garage et faisait autour de 30 000$ de revenu net par année. À peine deux ans plus tard, il possède 25 voitures qu’il loue sur l’application d’autopartage Turo, ce qui lui permet amplement de vivre. Il nous raconte comment il a reviré sa situation professionnelle de bord aussi rapidement.

«Je savais que je ne voulais pas me contenter d’un emploi, mais je ne savais pas non plus comment démarrer une entreprise», se remémore l’homme de 28 ans lorsque vient le temps de décrire le parcours qui l’a mené à l’entrepreneuriat.

C’est en cherchant sur internet des façons de faire de l’argent qu’il a découvert Turo. Le concept de la plateforme est simple: permettre à des gens qui ont une ou plusieurs voitures de les louer à d’autres personnes pendant qu’ils ne s’en servent pas.

Si plusieurs personnes utilisent Turo simplement pour arrondir leurs fins de mois en faisant quelques locations de temps en temps, Matthew, lui, y a tout de suite vu un potentiel plus grand. Il voulait s’en servir pour monter un lucratif service de location de voitures.

Pour tester l’application, il a d’abord acheté une Hyundai Sonata 2015, qu’il a réparée et affiché sur l’application, un peu sceptique par rapport au fait que ça fonctionnerait. «Je n’avais aucun review. Sur mon profil, il y avait juste une photo de ma copine et moi, et ma Hyundai», se souvient-il.

Dès la première semaine, il a eu une demande de location. «Le gars est venu, il a pris les clés... j’avais tellement peur! Le sentiment de donner ses clés à quelqu’un est assez énervant. Mais il a ramené la voiture. Et à ce moment-là, je me suis dit: voilà, c’est ça que je veux faire.»

De fil en aiguille, Matthew a fait grossir sa flotte de véhicules, presque uniquement en réinvestissant l’argent qu’il faisait avec les locations dans l’achat d’autres voitures. À la fin du mois de septembre 2023, il avait 25 voitures sur la plateforme, divisées entre deux lots où il a des ententes de stationnement – un à Pointe-Claire, ville du West Island où il demeure, et un à Laval, près de l’autoroute 440.

De qui se compose sa clientèle? En bonne partie de touristes qui viennent visiter le pays et qui veulent le faire à bord d’une voiture (son stationnement de Pointe-Claire est à 5 minutes de taxi de l’aéroport). Il y a aussi des Québécois, notamment des familles qui troquent leur voiture pour une van le temps des vacances, ou encore... des gens qui ont commandé une voiture mais qui doivent patienter avant de l’avoir et qui se retrouvent le bec à l’eau durant quelques semaines.

Mais attention, louer des voitures, même via une application, ça ne se fait pas tout seul. Il faut communiquer avec les clients, leur donner les clés lorsqu’ils viennent chercher le véhicule (ou leur livrer à un point de rencontre convenu), inspecter le véhicule lors du retour, prendre des photos des dommages et faire des réclamations le cas échéant.

Au début, Matthew faisait toutes ces tâches par lui-même, en plus de s’occuper de l’entretien des véhicules, de la réparation de ceux-ci et de l’achat de voitures pour faire grossir la flotte. Mais avec trois ou quatre locations par jour à des heures aléatoires, il passait son temps à faire des allers-retours entre les voitures ainsi que le garage qu’il loue à Saint-Eustache – où il répare d’ailleurs les voitures d’autres hôtes Turo.

Comme ça devenait trop pour un seul homme, il a engagé un employé qui s’occupe de gérer l’aspect logistique des locations, et a recours à une comptable pour gérer les finances. Matthew s’occupe de son côté de faire grossir la flotte et de l’entretien des véhicules.

Il aimerait bien engager un autre mécanicien pour lui donner un coup de pouce, mais cette main-d’œuvre est particulièrement difficile à trouver. «C’est ça qui est le plus difficile! Les gens qui sont jeunes et ambitieux vont pour la plupart à l’université et délaissent les domaines manuels», se désole-t-il.

140 000$ sur Turo

En 2022, Matthew avait fait sur Turo un revenu brut de 140 000$, même s’il n’avait loué des véhicules que de mai à novembre. Il en loue maintenant à l’année longue, et estime pouvoir atteindre 250 000$ de revenu brut annuel avec sa flotte de 25 autos. Il affirme que son modèle d’affaires, basé sur ses compétences en mécanique, lui permet de s’en tirer en conservant 60% à 50% de cet argent une fois les frais de fonctionnement déduits.

Il compte faire passer sa flotte de véhicules à 60 dès l’été prochain.

Le revenu de Matthew a explosé depuis 2021, mais ce n’est pas la seule variable qui le rend heureux. «Avant, je me réveillais le dimanche de mauvaise humeur en sachant que le lundi s’en venait, et que je devrais aller au travail, que mon boss me surveillerait, que si je me présentais à 8h05 plutôt que 8h, je me ferais talonner. Là, je suis mon propre patron, je fais ce que j’ai à faire, c’est beaucoup plus gratifiant», dit-il.

