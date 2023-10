Une ravissante maison ancestrale à vendre à Sainte-Anne-de-Beaupré pour 249 000$

Partager







Cette belle d’autrefois vient de faire son entrée sur le marché immobilier, et soyez certains qu’elle n’a rien à envier aux constructions modernes!

Courtoisie Chantal Lachance et Caroline Prémont, Re/Max

C’est à Sainte-Anne-de-Beaupré que repose cette très jolie propriété datant de 1800.

Ayant profité de rénovations minutieuses depuis sa construction, on peut dire que les marques laissées par le temps y sont pratiquement invisibles, si ce n’est que du charme d’époque qui transparaît dans toutes les pièces.

Courtoisie Chantal Lachance et Caroline Prémont, Re/Max

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Celle-ci bénéficie d’un spacieux rez-de-chaussée où un salon et une cuisine jouissent de tout le charme qu’apportent les plafonds en lattes de bois, les poutres apparentes et le poêle au bois. Une première chambre et une salle de bain complète s’y trouvent également.

Courtoisie Chantal Lachance et Caroline Prémont, Re/Max

À l’étage, on retrouve une deuxième chambre de bonne dimension ainsi qu’une salle d’eau. Ceux qui souhaiteraient aménager un espace bureau y trouveront l’espace nécessaire.

Un espace de rangement des plus pratiques jouxte la propriété et fera le bonheur des futurs propriétaires.

Courtoisie Chantal Lachance et Caroline Prémont, Re/Max

À l’extérieur, c’est une terrasse intime et un garage qui occupent le terrain de 4 630 pc. De beaux moments à profiter des rayons de soleil en vue!

Courtoisie Chantal Lachance et Caroline Prémont, Re/Max

Si vous avez un coup de cœur pour cette maison pleine de caractère, sachez qu’elle est actuellement affichée pour la somme de 249 000$. Veuillez contacter Chantal Lachance et Caroline Prémont du groupe Re/Max 1er Choix pour plus d’informations.

