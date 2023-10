10 propriétés que vous pouvez acheter pour 275 000$ (ou moins) sur la Rive-Sud

Partager







On le sait, c’est de plus en plus difficile d’acheter une première maison au Québec, alors que les prix de l’immobilier ne cessent d’augmenter. C’est pour cette raison que 24 heures a voulu dénicher des propriétés à vendre pour 275 000$ (ou moins) un peu partout au Québec. Aujourd’hui, cap sur la Rive-Sud de Montréal.

Pourquoi 275 000$?

24 heures s’est mis dans les souliers d’un couple de jeunes professionnels dont le revenu familial brut totalise 100 000$ par année. Considérant que chaque personne du couple gagne le même salaire, le revenu net du ménage est d’environ 71 275$.

Afin que le budget alloué à se loger ne dépasse pas le 30% des revenus, comme le recommande la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), les versements hypothécaires du couple ne devraient pas dépasser 1800$.

Pour effectuer les calculs, nous avons établi que les taxes municipales et scolaires étaient d'environ 2000$ par année. Pour les condos, on a inclus au calcul des frais de copropriété d'environ 150$ par mois. Dans le cas d’une maison mobile, il faut aussi prévoir un montant pour louer le terrain, qu’on a fixé à 250$ pour l’exercice. Les coûts de chauffage sont approximativement de 100$ par mois.

Avec une mise de fonds de 25 000$ – et en comptant les autres dépenses connexes, comme les frais de copropriété ou de location –, le couple pourrait se permettre de payer jusqu’à 275 000$ pour sa maison, selon le calculateur hypothécaire de Desjardins. Cela inclut l’assurance de la SCHL, qui s’ajoute automatiquement aux prêts hypothécaires pour lesquels la mise de fonds est de moins de 20% du prix de la propriété.

Chambly

Centris

Condo

260 000$

1 chambre, 1 salle de bain

Voici l'annonce.

Vieux-Longueuil

Centris

Condo

275 000$ (possibilité de louer à 1350$ par mois)

1 chambre, 1 salle de bain

Voici l'annonce.

Châteauguay

Centris

Condo

239 900$

2 chambres, 1 salle de bain

Voici l'annonce.

Brossard

Centris

Condo

250 000$

3 chambres, 1 salle de bain

Voici l'annonce.

Sainte-Catherine

Condo

250 000$

2 chambres, 1 salle de bain

Voici l'annonce.

Saint-Hubert

Centris

Maison mobile

224 900$

2 chambres, 1 salle de bain

Voici l'annonce.

Brossard

Condo

265 000$

1 chambre, 1 salle de bain

Voici l'annonce.

Saint-Mathieu

Centris

Maison mobile

244 900$

2 chambres, 1 salle de bain

Voici l'annonce.

Saint-Hubert

Centris

Condo

269 900$

2 chambres, 1 salle de bain

Voici l'annonce.

Beloeil

Centris

Condo

264 900$

2 chambres, 1 salle de bain

Voici l'annonce.