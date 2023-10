Vous pourriez gagner 167 000$ par année pour changer une ampoule

Partager







Gagner 167 000 dollars par année pour changer une seule ampoule tous les six mois, ça vous dit? La tâche peut paraître facile et grassement rémunérée, mais lorsque ladite ampoule se trouve à 600 mètres de hauteur, l’opération devient un peu plus périlleuse.

L’offre d’emploi a semé l’émoi sur les médias sociaux, laissant le public sceptique.

Les grimpeurs de tour pourraient gagner 167 000 $ par année pour leur travail, selon la vidéo TikTok partagée par Science8888. Et malgré le revenu attrayant, il semble que très peu de personnes soient prêtes à occuper ce poste qui constate à remplacer les ampoules des tours de signalisation pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres.

La vidéo témoigne de l'ascension d’un grimpeur pour replacer l’ampoule grillée du phare d’une imposante tour de signalisation de 600 mètres de haut, située dans le Dakota du Sud, aux États-Unis.

On précise que l’horaire de travail est d’environ une journée tous les six mois.

Acrophobie? Veuillez vous abstenir...

La principale exigence pour cet emploi est de ne pas craindre les hauteurs ni le vide.

Ces tours de signalisation, dit-on, seraient différentes de celles «ordinaires». Elles sont constituées d'un support métallique plus mince, en plus de s’élever à une plus haute altitude.

Capture d'écran / TikTok

Il faut environ trois heures pour escalader la tour de 600 mètres, et donc le double pour compléter l'aller-retour. Une fois au sommet, il faut bien se cramponner: le vent y souffle à près de 100 kilomètres par heure.

Les personnes qui aspirent à relever ce défi doivent être en excellente condition physique et avoir quelques notions d’escalade, comme les grimpeurs ne disposent d’aucune mesure de protection. Ils ne peuvent compter que sur le soutien d’une corde et d’un harnais pendant l'ascension.

Capture d'écran / TikTok

Tout dépend du lieu de travail

Si la vidéo TikTok avance que les grimpeurs de tours peuvent gagner 167 000 $ par année, le salaire réel varie en fonction de l'expérience ou du lieu de travail.

Selon le site Field Engineer, les grimpeurs de tours débutants qui cumulent moins d'une année d'expérience gagnent environ 17 dollars de l'heure. Ils peuvent atteindre avec l’expérience un salaire horaire de près de 191 $.

La compagnie Northern Tower au Michigan est actuellement à la recherche d’une personne dans le domaine de la manutention de tours de téléphonie cellulaire, de radiodiffusion, de communication bidirectionnelle et de micro-ondes, peut-on lire sur le site de recherche d'emploi Indeed.

L’offre précise que les candidats doivent être en mesure de grimper à au moins 305 mètres de hauteur. Elle offre entre 30 $ et 37 $ de l’heure, selon l’expérience.