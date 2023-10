Voici tous les Canadiens tués par le Hamas en Israël

Partager







Au moins trois Canadiens sont morts dans les violences qui font rage depuis le week-end dernier en Israël.

Alexandre Look

Le jeune Montréalais qui célébrait la fin de ses vacances en Israël est mort en héros en voulant protéger des gens des hommes lourdement armés lors des attaques-surprises du Hamas, dans un immense festival au milieu du désert samedi.

Photo tirée de Facebook Alexandre Look

«Jusqu’à la dernière seconde, on était en appel vidéo avec lui. Je vais toujours apprécier avoir pu lui parler dans les derniers moments, même si c’est inimaginable», a confié au Journal sa mère Raquel Ohnona.

«On a presque assisté au carnage en direct», a ajouté son mari, Alain Look, la voix brisée.

Ben Mizrachi

Le décès de Ben Mizrachi, 22 ans, a été confirmé mardi par son ancienne école secondaire. Le jeune homme originaire de Vancouver a été abattu par les assaillants du Hamas, à l’image du Montréalais Alexandre Look.

Photo tirée de Facebook

«Ben était plus grand que la vie, avec une forte personnalité qui rivalisait avec sa taille. Il était plein de joie, souriait à tous et était toujours là pour aider. Ben était l’ami de tout le monde et était tellement fier de son service au sein des Forces de défense israéliennes», a partagé Russ Klein, le directeur de l’école juive King David à Vancouver, sur Facebook.

Adi Vital-Kaploun

La résidente d’Ottawa de 33 ans et mère de deux enfants en bas âge est la troisième ressortissante du Canada dont la mort est confirmée après l’attaque du Hamas sur Israël.

Selon, Gilad Levi, un homme qui se décrit comme son ami sur Facebook, Adi Vital-Kaplan avait un enfant de 4 ans et un autre de six mois, Negev et Eshel. Les deux enfants recevraient actuellement des traitements médicaux.

Selon le Centre des affaires israéliennes et juives (CIJA), Avi Vital-Kaploun et ses enfants, ainsi qu’une voisine, avaient été kidnappés par les terroristes du Hamas. Ces derniers auraient finalement traîné Adi vers la bande de Gaza et laissé les enfants et la voisine revenir vers Israël.

La petite famille se trouvait chez elle dans le Kibboutz Holit, non loin de la frontière avec la bande de Gaza.

− Avec Le Journal et l'Agence QMI