1200 victimes israéliennes, 1354 morts palestiniens: ce qu’on sait de la guerre au 6e jour d’affrontements

Israël, qui a accueilli jeudi le secrétaire d’État américain, poursuit son pilonnage de la bande de Gaza, avec pour objectif «la liquidation» de la direction du Hamas, au sixième jour de la guerre déclenchée par l’offensive sanglante du mouvement islamiste palestinien.

Le conflit a déjà fait des milliers de morts et près de 150 otages.

Voici ce que l’on sait jusqu’à présent du conflit

Déroulement de l’offensive

Le Hamas, au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza et ennemi juré d’Israël, a lancé son offensive samedi à l’aube, en plein Shabbat, le repos hebdomadaire juif, 50 ans et un jour après le début de la guerre israélo-arabe de 1973.

Il a tiré un déluge de roquettes sur Israël, se frayant un passage à coup d’explosifs et bulldozers à travers la barrière séparant Gaza du territoire israélien, pour attaquer positions militaires et civils.

Les combattants, passés aussi par la mer et les airs, se sont emparés d’équipements militaires, s’infiltrant dans des zones urbaines d’Israël et des kibboutz dans le sud, jusqu’à une vingtaine de kilomètres de la bande de Gaza, une enclave pauvre peuplée de 2,4 millions d’habitants.

Réponse d’Israël

À la tête d’un «gouvernement d’urgence» formé mercredi avec Benny Gantz, un leader de l’opposition, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a promis jeudi que le Hamas serait «écrasé», après une rencontre avec le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

Il avait imputé au Hamas une «sauvagerie jamais vue depuis la Shoah».

Engagé depuis samedi dans l’opération «Sabre de fer», Israël a multiplié les bombardements sur la bande de Gaza, mobilisé 300 000 réservistes et déployé des dizaines de milliers de soldats autour de l’enclave.

L’objectif dans l’immédiat est la «liquidation» des hauts dirigeants militaires et gouvernementaux du Hamas, selon l’armée, qui dit se préparer à une possible offensive terrestre, sur laquelle toutefois rien «n’a encore été décidé».

Israël a exclu d’autoriser l’entrée de produits de première nécessité ou d’aide humanitaire à Gaza tant que le Hamas n’aura pas libéré les otages enlevés samedi.

Selon la télévision d’État syrienne, des frappes israéliennes ont mis hors service jeudi les aéroports de Damas et Alep.

À Gaza, plus de 338 000 Palestiniens ont dû fuir leurs domiciles à cause des frappes, selon l’ONU.

Combien de morts et de disparus?

En Israël, plus de 1200 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils, dont plus d’une centaine dans le seul kibboutz de Beeri et au moins 270 lors d’une rave party, près de Gaza, selon les autorités.

Côté palestinien, le bilan des bombardements s’est alourdi jeudi à 1354 morts, selon les autorités de Gaza.

Selon l’ONU, 11 de ses employés ont été tués dans la bande de Gaza depuis samedi.

Le Hamas a annoncé que deux de ses responsables avaient été tués par des frappes israéliennes.

L’armée israélienne a affirmé avoir récupéré les corps de 1500 combattants du Hamas autour de Gaza.

Au moins 21 Thaïlandais, 22 Américains, 12 Français, dix Népalais, sept Argentins, quatre Russo-Israéliens, quatre Britanniques, trois Chinois, trois Ukrainiens, trois Canadiens, deux Péruviens, deux Philippins, deux Brésiliens, un Portugais, un Autrichien, une Chilienne, un Turc, une Espagnole, un Cambodgien, un Irlandais et une Australienne, ont été tués, selon leurs pays respectifs.

Selon l’armée israélienne, environ 150 personnes − Israéliens, étrangers et binationaux − ont été enlevées par des combattants du Hamas. De nombreux ressortissants étrangers sont portés disparus.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)a indiqué jeudi être en contact avec le Hamas pour oeuvrer à la libération des otages.

Quatre otages aux mains du Hamas ont été tués dans les frappes israéliennes, a affirmé le mouvement palestinien.

Ce que dit le Hamas

Le Hamas a annoncé jeudi matin avoir riposté par des tirs de roquettes sur Tel-Aviv, après des frappes israéliennes ayant selon lui ciblé « des civils » dans deux camps de réfugiés de Gaza.

Le Hamas et le Jihad islamique avaient fait état mercredi de «tirs de roquettes nourris» visant le centre et le sud d’Israël, où un hôpital, à Ashkelon, a été touché.

Le Hamas a menacé lundi d’exécuter des otages israéliens «chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement» par des frappes israéliennes.

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont annoncé avoir déclenché l’opération «déluge d’Al-Aqsa» pour «mettre fin aux crimes de l’occupation», en référence à l’occupation depuis 1967 par Israël de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, où se trouve l’Esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam qui abrite la mosquée Al-Aqsa. Gaza est soumise à un blocus israélien depuis plus de 15 ans.

«Nous sommes sur le point de remporter une grande victoire», avait affirmé Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, au début de l’offensive.

Le mouvement a appelé «les combattants de la résistance en Cisjordanie» occupée ainsi que «les nations arabe et musulmane» à rejoindre son combat.

Un «deuxième front»?

À sa frontière nord, l’armée israélienne a bombardé mercredi des villages frontaliers dans le sud du Liban, en riposte à de nouveaux tirs de roquettes du Hezbollah pour venger la mort lundi dans un bombardement israélien de trois de ses militants.

Les États-Unis ont averti le Hezbollah de ne pas ouvrir un deuxième front ».

Réactions

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a promis jeudi à Tel-Aviv que les États-Unis soutiendraient «toujours» Israël.Il doit rencontrer vendredi à Amman le président palestinien, Mahmoud Abbas, et le roi Abdallah II de Jordanie.

La Maison-Blanche a indiqué travailler avec Israël et l’Égypte pour permettre la sortie de civils de Gaza.

Le Brésil, à la tête du Conseil de sécurité de l’ONU, a convoqué pour vendredi une nouvelle réunion de cet organisme, appelant à protéger les enfants des deux côtés.

Le pape François a demandé la libération «immédiate des otages» tout en se disant «très préoccupé» par le siège de Gaza.

Israël ne se conduit pas «comme un État» dans la bande de Gaza, a fustigé le président turc Recep Tayyip Erdogan.

L’Égypte, le Qatar et l’Arabie Saoudite − dont le dirigeant Mohammed ben Salmane s’est entretenu depuis mercredi avec les présidents iranien, turc et français − affirment oeuvrer à mettre fin à l’escalade. L’Allemagne a appelé Doha avec d’autres pays de la région à jouer un rôle pour libérer les otages.

L’Iran s’est placé en première ligne du soutien à l’offensive du Hamas, tout en rejetant les accusations sur son implication.