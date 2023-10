Voici pourquoi votre bière risque de goûter moins bon et de coûter plus cher

Partager







La bière risque de coûter plus cher et de goûter moins bon dans les prochaines années en Europe à cause des changements climatiques, préviennent des chercheurs.

Les changements climatiques seraient d'ailleurs déjà en train de changer le goût et la qualité de la bière, avance un article du média britannique The Guardian.

«Ceux qui boivent de la bière vont définitivement ressentir les changements climatiques, soit dans le prix ou dans la qualité [du produit]», avertit Miroslav Trnka, un scientifique au Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences et co-auteur de l’étude.

Selon lui, il s'agit d'une tendance «inévitable».

Des problèmes dans les champs

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs ont comparé les quantités moyennes de houblon récoltées en Europe entre 1971 et 1994 à celle entre 1995 et 2018. Ils ont remarqué «une réduction significative de la production», nous apprend l'étude.

Si les agriculteurs ne s’adaptent pas aux températures plus chaudes et sèches, les récoltes dans les champs de houblon européens pourraient diminuer de 4 à 18% d’ici 2050, estiment les chercheurs.

Ce n'est pas tout. Les acides alpha, une composante du houblon qui donne à la bière son goût adoré et son odeur distincte, pourraient diminuer de 20 à 31%, toujours selon l’étude dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Communications.

«Les producteurs vont devoir faire un effort supplémentaire afin de s’assurer que la qualité reste la même qu’aujourd’hui, ce qui veut probablement dire de plus investir juste pour garder le produit au même niveau», explique Miroslav Trnka.

La diminution la plus importante dans la production a été observée à Celje, en Slovénie, avec une baisse de 19,4%. En Allemagne, qui est le deuxième plus grand producteur de houblon au monde, la réduction observée varie de 9,5 à 19,1% selon la région.