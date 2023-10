Préparez-vous au pire: le nombre de souris (et d’infestations) explose à Montréal

Partager







«Les souris vont entrer dans les logements et il n’y a pas grand-chose qu’on va pouvoir faire»: des exterminateurs avertissent que les Montréalais pourraient faire face à un pic d’infestations de ces petits rongeurs dans les prochains mois.

Le Plateau Mont-Royal, Côte-des-Neiges, Saint-Henri, Montréal-Nord, Hochelaga-Maisonneuve et certains secteurs du centre-ville: les demandes d’extermination de souris ont explosé à Montréal au cours des 18 derniers mois, affirme le propriétaire de l’entreprise SOS extermination, Oussama Loumrhari.

«Dans certains des secteurs ça a augmenté de jusqu’à 800%. Nous avons plus d’une soixantaine d’appartements à faire par jour. Dans certains hôtels, c’est la folie », soutient celui qui affirme avoir dû refuser des contrats pour la première fois de sa vie.

Le fondateur de la compagnie pancanadienne Skedaddle Humane wildlife, Bill Dowd, affirme également que ses exterminateurs montréalais sont débordés en raison d’une augmentation de 20% des appels sur l’ensemble du territoire depuis l’an dernier.

Pour les entrepreneurs, la raison principale de cette hausse ne fait pas de doute : la population de souris augmente rapidement sur l’île.

Un problème exponentiel

Depuis le 1er janvier 2022, Montréal interdit l’utilisation extérieure d’une trentaine de pesticides, dont sept rodenticides. Les exterminateurs sont donc contraints d’utiliser une combinaison de poisons moins puissants et de pièges pour venir à bout des rongeurs.

Ces nouvelles façons de faire ne suffisent toutefois pas à contenir la population de souris, selon M. Loumrhari. «Ces méthodes ne tuent qu’une seule souris à la fois. Il faudrait en ramasser 100-150 par jour pour que ce soit efficace lors d’une infestation», dit-il.

Outre le bannissement de pesticides, les souris ont pu profiter de conditions urbaines favorables pour se multiplier, indique Dominique Fauteux, chercheur en zoologie au Musée canadien de la nature.

«On peut penser à plusieurs facteurs: l’abondance de nourriture à leur disposition, leur régime alimentaire généraliste [ils sont plutôt omnivores], l’absence de maladies contagieuses sévères et le faible nombre de prédateurs. On pourrait aussi penser à l’hiver doux que nous avons eu en 2022-2023 qui aurait pu faciliter la survie de nombreuses souris et rats», explique-t-il par courriel.

Bien qu’il soit impossible de connaître la quantité précise de souris présente sur le territoire montréalais, Bill Dowd rappelle que leur nombre s’accroit très rapidement.

«Les souris se reproduisent chaque 21 jours. Une seule souris peut donc engendrer plusieurs milliers de descendants au cours de sa vie. Il y a longtemps que nous ne pouvons plus les éradiquer des villes», souligne-t-il.

Se préparer en vue de l’hiver

Les deux entrepreneurs avertissent que le pire est à venir pour les habitants des quartiers les plus touchés de Montréal, alors que le temps froid s’installe dans la province.

«Les rongeurs sont sensibles au froid et sont les premiers à réaliser que la température change. Ils se dirigent vers les immeubles pour se préparer à l’hiver», explique Bill Down.

Selon lui, la façon la plus efficace de prévenir la présence de souris chez soi est de rendre les logements inaccessibles en bouchant les trous par lesquels les rongeurs pourraient s’infiltrer. Une tâche colossale pour certains, puisque les souris peuvent se faufiler dans des trous «de la taille d’un dix sous», rappelle-t-il.

Bruit dans les murs, excréments semblables à des grains de riz noirs, trous dans les sacs de nourritures: les exterminateurs recommandent de garder l’œil ouvert et d’agir rapidement en cas de signaux indiquant la présence de souris dans votre logement.

En plus d’êtres néfastes pour l’immeuble, les souris peuvent être à l’origine de problèmes de santé.

«Les souris suivent les excréments des autres souris comme un Google Map. Quand les excréments sèchent, elles continuent de passer dessus, de les gratter, etc. Ça fait de la poussière qui monte dans l’air, ce qui cause toute sorte de problèmes respiratoires. C’est un des gros enjeux: pas besoin de jouer dans leurs excréments pour être infecté», avertit Oussama Loumrhari.

D’ailleurs, si vous apercevez une souris chez vous, dites-vous qu’elle n’est pas seule. «Pour chaque souris que vous voyez, il y en a 7 à 10 autres», indique Bill Down.

La Ville de Montréal n’a pas répondu aux demandes de 24 heures à savoir si la situation en lien aux infestations de souris s’était dégradée dans les derniers mois.