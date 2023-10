Une plantation de cannabis empeste une école primaire (et tout un quartier) de Drummondville

Partager







La forte odeur de cannabis qui flotte dans une école primaire et plusieurs quartiers de Drummondville depuis la mi-août cause des maux de tête aux résidents du secteur. Ils se disent incommodés par les effluves «de mouffette» émanant d’une vaste plantation de pot à proximité.

«Il devient presque impossible de passer du temps à l'extérieur, d'étendre des vêtements sur la corde à linge ou encore d'aérer correctement son domicile», dénonce une pétition citoyenne lancée la semaine dernière, qui demande la relocalisation de l’entreprise Canna-Culture.

La production de cannabis exploite une terre agricole de 30 acres, en plus d’une plantation intérieure aux abords de l’autoroute 55, près de plusieurs parcs, de quartiers résidentiels et de l’école primaire aux Quatre-Vents.

«L’école porte bien son nom: l’odeur s’y déplace lors de vents dominants», lance le secrétaire général et directeur des communications du Centre de service scolaire des Chênes à Drummondville, Normand Page.

«On a été mis au courant de la situation la semaine passée, en nous mentionnant qu’il régnait une forte odeur de mouffette dans le voisinage, précise-t-il. On a fait un signalement au ministère de l’Environnement.»

Les citoyens se disent «empestés»

Les effluves de cannabis se seraient rapidement imprégnés dans l'établissement d’enseignement, ce qui rendrait pénibles les récréations, les dîners et les cours d'éducation physique à l’extérieur.

L’odeur se ferait même sentir lorsque les fenêtres sont fermées, signale M. Page.

Résultats: plusieurs se plaignent de maux de tête et les élèves posent beaucoup de questions.

Les citoyens n’en peuvent plus de ces relents «insoutenables» qui leur causent des problèmes physiques, peut-on lire dans la pétition. La directrice de l’école aux Quatre-Vents a confié à L’Express de Drummondville avoir même ressenti un vertige et cru percevoir les symptômes d’une labyrinthite.

Certains résidants penseraient même à déménager du quartier.

Ils craignant d’être «empestés» par l’odeur de mouffette chaque automne, au moment de la récolte du cannabis cultivé à l’extérieur au Canada.

Les odeurs peuvent persister durant une période de 30 à 45 jours, selon Canna-Culture.

L’entreprise «entend» la demande des citoyens et tente d’atténuer «cet inconvénient», a répondu la direction de Canna-Culture à 24 heures par courriel. Elle affirme détenir tous les permis et autorisations municipales, provinciales et fédérales pour ce type de culture.

Dans les derniers jours, le ministère de l’Environnement a reçu cinq signalements à ce sujet. Il effectue les vérifications nécessaires afin de déterminer si l’entreprise respecte la législation environnementale, a confirmé à 24 heures la porte-parole Sophie Gauthier.

Le ministère n’aurait toutefois jamais reçu de demande d’autorisation de la part de ce promoteur pour la culture de cannabis en bâtiment ou en serre.

Dangereux pour la qualité de l’air?

Des résidents du Drummondville se questionnent à savoir si l’odeur de cannabis pourrait affecter la qualité de l’air autour des installations de Canna-Culture.

Santé Canada assure que les terpènes, les composés chimiques responsables entre autres de l’odeur distinctive du pot, ne sont pas connus pour être directement nocifs pour la santé.

Ils peuvent cependant nuire à la qualité de vie et au confort de l’être humain, en générant des maux de tête ou de cœur, par exemple.

Or, les odeurs émises par la culture de cannabis dans les champs ne sont soumises à aucune réglementation de la part des gouvernements, contrairement à celle en bâtiment ou en serre.

Santé Canada et le ministère de l’Environnement québécois exigent que les productions commerciales intérieures soient dotées d’un système de filtration d’air adéquat afin de contrôler les odeurs.