12 jeux d'horreur terrifiants auxquels jouer à l'Halloween

Des jeux d’horreur, ce n’est pas ce qu’il manque dans l’univers du gaming. Pour l’Halloween ou tout simplement pour se faire une petite frousse, Pèse sur start vous propose 12 jeux absolument terrifiants à découvrir.

Il y en a pour tous les goûts. Qu’ils soient indépendants ou à gros budget, les jeux d’horreur ont certainement des aventures terrifiantes à vous faire découvrir. Laissez-vous transporter dans des mondes cauchemardesques avec nos suggestions de jeux d’horreur!

Resident Evil Village

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, iOS, macOS

Évidemment, la série Resident Evil est bien fournie. Si vous avez aimé Resident Evil 7, on vous suggère fortement d’essayer Resident Evil Village, qui garde l’atmosphère terrifiante, mais revient un peu plus aux sources de la franchise côté mécaniques. Et Lady Dimitrescu vous donnera certainement du fil à retordre!

Dead by Daylight

PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, mobile

Développé par Behaviour Interactive à Montréal, Dead by Daylight est un multijoueur asymétrique où un joueur est le tueur, et les autres sont les proies. Le jeu comprend aussi des personnages emblématiques, tels que Freddy Krueger et Michael Myers. En prime, le fait de jouer en gang rend le jeu parfois plutôt drôle.

Outlast (1 & 2)

PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Série québécoise lancée par Red Barrels, Outlast est vraiment la crème de la crème du jeu d’horreur. Les jeux Outlast comprennent tout ce qu’il faut pour un bon jeu d’horreur : quelques « jump-scares », un environnement claustrophobe, peu de ressources et surtout, peu de lumière. Préparez des culottes de rechange!

Little Nightmares (1 & 2)

PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, mobile

Ce petit jeu d’horreur puzzle-platformer vous demande d’utiliser la furtivité ainsi que l’observation pour survivre. Les deux titres de la série sont excellents et peuvent être terminés en quelques heures. Un troisième chapitre s'en vient, aussi!

Alien Isolation

PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, mobile

Basé sur la franchise Alien, Alien Isolation est un jeu de survie où le danger est constant. La fille d’Ellen Ripley, Amanda, devra survivre dans une atmosphère imprévisible, tout en cherchant le mystère autour de la disparition de sa mère. C’est probablement l’un des jeux les plus terrifiants qui existent!

SOMA

PS4, Xbox One, PC

Un jeu d’horreur de science-fiction où vous devez explorer une installation de recherche sous-marine qui est remplie de créatures et de machines étranges. Vous devez faire face à des dilemmes éthiques, des questions existentielles et de l’horreur psychologique. Très inconfortable comme jeu!

Amnesia (série)

PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

La série Amnesia est l’une des plus aimées du monde des jeux d’horreur, et ce n’est pas pour rien. Le premier, Amnesia: The Dark Descent, vous donne réellement l’impression de virer fou. Le début est un peu lent, mais l’horreur est certainement au rendez-vous. Pour un style un peu plus moderne, toutefois, on vous suggère plutôt d’essayer Amnesia: The Bunker, sorti en 2023.

Dead Space (Remake)

PS5, Xbox Series X/S, PC

À première vue, Dead Space n’a peut-être pas l’air d’être un jeu d’horreur, mais on vous promet qu’il vous donnera la chair de poule. On vous suggère de jouer au remake, qui monte l’horreur d’un cran tellement c’est immersif.

Layers of Fear (série)

PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Centrée sur la narration, la saga Layers of Fear propose des histoires d’horreur psychologique à la première personne. C’est assez typique comme concept: l’environnement est lugubre, il y a des bruits louches, et vous aurez l’impression d’être coincé. Mais, c’est très efficace!

Mortuary Assistant

Nintendo Switch, PC

Embaumer des cadavres, ça vous intéresse? C’est exactement ce que Mortuary Assistant propose. Avec une petite touche démoniaque, bien entendu...

Visage

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Un autre jeu fait au Québec! On aime ça avoir peur, on dirait.

Visage est un jeu d’horreur psychologique à la première personne qui emprunte des idées des jeux Amnesia et même la démo P.T. Vous allez sauter à plusieurs reprises, promis!

Doki Doki Literature Club!

PC (version Plus! payante sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

À la base, Doki Doki Literature Club! est un jeu style «visual novel» aux allures d’un manga. Mais, détrompez-vous, le jeu cache bien ses secrets. Attention, ce n’est pas un jeu pour les enfants!

*À noter: on dresse la liste des jeux les plus facilement accessibles sur les consoles modernes et Steam.