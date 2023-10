Aubaine: des vols à 541$ vers Lisbonne au Portugal

Partager







Ne délaissez pas l’écran pour le 5 à 7 tout de suite! Il y a en ce moment des vols de Montréal vers Lisbonne, l’envoûtante capitale du Portugal, pour seulement 541 $ aller-retour, taxes incluses et sans escale.

C’est une fois de plus Flytrippers qui nous a mis la puce à l’oreille au sujet de cette grosse aubaine et c'est la compagnie aérienne du Portugal, Tap, qui affiche ces prix doux.

Les dates où il est possible de trouver des billets d'avion Montréal-Lisbonne à 541$ sont toutes à l’hiver 2024, entre la fin janvier et la mi-février environ.

Ce prix de 541 $ vers le Portugal est 33 % plus bas que la normale, selon Flytrippers.

Aucun bagage enregistré n'est inclus, évidemment.

L'hiver n’est pas le moment le plus chaud pour visiter le Portugal, mais c’est une destination qui se visite vraiment à l’année. Il fait en moyenne 15°C en janvier et 16°C en février à Lisbonne durant le jour, et un petit degré Celcius de plus dans la belle région des plages de l’Algarve, dans le sud du pays.

Beaucoup mieux que les -25°C qui nous attendent!

Pour consulter les deals Montréal-Lisbonne, c’est par ici

Pour chercher directement sur le site de Tap - Portugal Airlines, c'est là.

Et pour planifier votre voyage au Portugal, voici notre guide ULTIME!

À lire aussi: Portugal: 15 Airbnb de rêve à louer à Lisbonne

Jetez aussi un coup d'oeil à nos vidéos :

s

s