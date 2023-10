Bonne nouvelle: limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C est encore possible

Partager







Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius est encore à portée de main, affirme l’Agence internationale de l’énergie, devant la croissance record des énergies renouvelables depuis deux ans.

Éoliennes, panneaux solaires, hydroélectricité: jamais autant de nouvelles installations vertes ne sont apparues que dans les deux dernières années.

La capacité mondiale de production d'énergie renouvelable avait augmenté de 295 gigawatts (GW) à la fin de 2022, indique l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans la mise à jour de sa «feuille de route» pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050, parue le 26 septembre dernier.

Une telle puissance permet d’alimenter plus de 220 millions de foyers en électricité annuellement.

Il s’agit d’une hausse de 9,6% du stock mondial, selon l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA).

En 2021, 290 GW de nouvelles capacités en énergie verte avaient été implantés dans le monde, principalement sous forme d'éoliennes et de panneaux solaires.

Cette croissance record doublée aux ventes de voitures électriques permet d’espérer l’atteinte de la carboneutralité d’ici les 27 prochaines années, selon l’AIE.

Le Québec, le Canada et plus de 120 pays se sont fixé cet objectif, notamment tous les autres états membres du G7 — Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Italie, France et Japon.

Le nouveau rapport de l’AIE se veut encourageant: il est encore possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius (°C) conformément à l'Accord de Paris, et les nouvelles technologies s’avèrent efficaces pour réaliser la transition énergétique.

Technologie et réduction des coûts

Cette percée est en partie attribuable à la diminution constante du coût de production dans l’éolien et le solaire, selon le chercheur à l’Institut des sciences de l'environnement de l’UQAM, Charles Séguin.

Et ce, même si la pandémie a fait exploser le prix des matières premières pour la construction des nouvelles installations.

Cela démontre que ces énergies sont de plus en plus compétitives, précise M. Séguin.

Dans la feuille de route initiale de l'AIE publiée en 2021, les technologies qui n'étaient pas encore disponibles sur le marché auraient permis de réduire de moitié les émissions nécessaires pour atteindre la carboneutralité en 2050.

Ce chiffre est tombé à près de 35% dans la mise à jour de cette année.

Trois fois plus de nouvelles capacités

Tous les ingrédients sont disponibles pour y arriver, donc, mais la production d’énergie renouvelable doit continuer de s’accélérer.

Les nouvelles capacités en énergie propres devront tripler d’ici 2030 par rapport au niveau actuel pour réellement limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, prévient l’AIE.

La voie vers le «zéro émission nette» s'est rétrécie en 2022 dans un contexte où les émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2) du secteur de l’énergie ont continué d’augmenter pour atteindre un record de 37 milliards de tonnes (Gt), souligne l’organisation internationale basée à Paris.

Il s’agit d’une hausse de 1% par rapport à leur niveau prépandémique.