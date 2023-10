Cette étude dévoile les provinces les plus hantées du Canada

Partager







Alors que la saison du frisson s'installe aux quatre coins du monde, une étude vient prouver qu'il y a raison d'avoir peur au Canada. Bon vendredi 13 la gang!

Aussi intrigué par le surnaturel que la majorité des Canadiennes et Canadiens, BonusFinder Canada a analysé plusieurs facteurs afin de déterminer quelles sont les provinces les plus hantées. Le nombre de cimetières et de monuments, les lieux hantés, les villes fantômes et les communautés, le pourcentage de propriétés abandonnées, et le nombre d'espèces d'araignées dans chaque province ont pesé dans la balance.

Dans l'étude, la cinquième place est décernée au Yukon, avec un score de 5,5/10. Le territoire du nord-ouest se distingue par son grand nombre de villes fantômes par tranche de 10 000 habitants (2,05) et par un pourcentage significatif de maisons abandonnées, soit 11,9 %.

De son côté, le Manitoba arrive en quatrième position avec un score hanté de 5,8/10. Aux personnes qui ont une phobie des araignées: Lisez bien les prochaines lignes.

La province abrite une impressionnante (et inquiétante) proportion de 39 % des 1 379 espèces d'araignées découvertes au Canada. Cette proportion dépasse celle de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, contribuant ainsi à une facette distinctive, quoique quelque peu étrange, de sa biodiversité.

Voici donc les 3 provinces les plus hantées du Canada:

En 3e position: La Nouvelle-Écosse | Score hanté de 6,1/10

La Nouvelle-Écosse se démarque par son grand nombre de cimetières, avec 22 par tranche de 10 000 habitants (2 240 au total), et un grand nombre de monuments, 488 994 - soit 4 743 par tranche de 10 000 habitants. Cependant, elle est à la traîne dans la catégorie des villes fantômes, avec seulement 0,08 par tranche de 10 000 habitants, soit huit villes fantômes au total, et possède 9,2 % de propriétés abandonnées.

La brasserie Alexander Keith's à Halifax a une histoire animée avec l'apparition amicale du fondateur Alexander Keith. Les visiteurs et le personnel aperçoivent son apparition du 19e siècle, souvent près des anciennes caves. Des bruits mystérieux, des bruits de pas et le parfum du pain frais contribuent à sa réputation surnaturelle.

En 2e position: Terre-Neuve-et-Labrador | Score hanté de 7,0/10

La deuxième place du classement est occupée par Terre-Neuve-et-Labrador, la province la plus à l'est du Canada, avec un score hanté de 7,0 sur 10. Elle possède le plus grand nombre de cimetières par tranche de 10 000 habitants (34), un total de 1 821, une distinction partagée par aucune autre province. De plus, elle compte pas moins de 349 villes fantômes. En 2021, cette province a le pourcentage le plus élevé de maisons abandonnées parmi toutes les régions analysées (16,5 %).

La Maison du Commissariat à St. John's a la réputation d'être le théâtre d'activités paranormales, notamment des apparitions d'une femme portant une longue robe à l'ancienne, censée être le fantôme d'Anne, la fille d'un ancien gouverneur colonial. On raconte qu'elle est décédée de tuberculose dans la maison, et son fantôme est souvent vu errant dans les couloirs ou regardant par les fenêtres. Les visiteurs et le personnel ont décrit des bruits de pas, des portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules, et une présence glaciale.

En 1e position: La Saskatchewan | Score hanté de 7,4/10

Ce serait la province de la Saskatchewan qui serait la plus hantée du Canada avec un score de 7,4/10 sur l'échelle hantée. La province se distingue par la plus grande concentration de monuments par tranche de 10 000 habitants (5 368) et l'un des plus grands nombres de cimetières par tranche de 10 000 habitants (20). Si cela ne suffit pas à vous donner des frissons, il y a aussi pas moins de 140 villes fantômes dans cette province, et environ 12 % des propriétés de la province sont abandonnées.

La Maison du Gouvernement historique de Regina est réputée pour être hantée par le fantôme d'un ancien jardinier, Peter Rindisbacher. Des témoins ont rapporté des expériences effrayantes, notamment des apparitions du fantôme de Peter s'occupant du jardin ou entretenant la propriété. Les gens ont également entendu des bruits de pas inexpliqués, ressenti une sensation d'être observés, voire prétendu avoir vu une silhouette ressemblant à Peter en tenue du 19e siècle.

