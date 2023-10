On a comparé Montréal et Gaza pour mieux comprendre l’ampleur de la guerre

Partager







Après avoir annoncé un «siège complet» de la bande de Gaza au lendemain des attaques meurtrières menées par le Hamas samedi dernier, Israël poursuit ses bombardements et ordonne à plus d’un million de personnes de quitter leur domicile. Nous avons comparé le petit territoire palestinien à Montréal pour avoir une meilleure idée de l’ampleur de la situation.

L’exercice suivant a pour but d’illustrer l’ampleur de la crise qui se déroule actuellement en Palestine avec des chiffres auxquels nous pouvons nous identifier. Nous sommes conscients que la situation des Montréalais ne peut en rien se comparer à celle des habitants de la bande de Gaza ou d’Israël.

Superficie du territoire

Située le long de la mer Méditerranée, la bande de Gaza est une région palestinienne d’environ 41 km de long par 10km de large. Sa superficie totale est de 365 km2.

Cartes Benoit Dussault

Le territoire est légèrement moins grand que celui de la ville de Montréal (en excluant les villes défusionnées), qui fait un peu moins de 50 km de long et environ 16 km à son point le plus large, pour une superficie totale de 431 km2.

Densité de population

Avec une population totale de 2,3 millions d’habitants, soit environ 5500 personnes par km2, la bande de Gaza est l'une des zones les plus densément peuplées du monde. Gaza est la ville la plus populeuse du territoire et regroupe 870 000 personnes à elle seule.

La ville de Montréal compte quant à elle un total de 1,8 million d’habitants, pour une densité moyenne de près de 4800 personnes par km2.

Échelle de destruction

Depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas dimanche, 22 600 logements ont été détruits, tandis que 1791 sont devenus inhabitables en raison de dégâts importants, selon les informations communiquées par les Nations unies et le ministère palestinien des Affaires étrangères vendredi. Ce sont donc un minimum de 24 391 ménages qui ont définitivement perdu leur résidence.

AFP Des Palestiniens constatent l’ampleur de la destruction dans la ville de Gaza.

À Montréal, une telle destruction voudrait dire que près de la moitié des logements de l’arrondissement Ville-Marie, qui en compte plus de 51 400 au total sur son territoire, seraient rayés de la carte. Les 25 380 unités de logement de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, situé dans l’ouest de l’île, seraient quant à elles presque entièrement rasées.

Dans différents scénarios, les habitations d’Anjou (18 795), de Lachine (19 920) et d’Outremont (9175) auraient pu être totalement détruites.

Déplacement de plus d’un million de personnes

Vendredi, Israël a ordonné l’évacuation vers le sud de «tous les civils» de la ville de Gaza et de ses environs «pour leur propre sécurité». L’ordre concerne approximativement 1,1 million de personnes du nord de la bande de Gaza, soit presque la moitié des Gazaouis.

Si le même nombre de personnes recevaient un tel ordre à Montréal, cela équivaudrait à environ 60% de la population, soit l’ensemble des arrondissements suivants: