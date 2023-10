Un père se déshabille pour dénoncer le nouveau code vestimentaire de l'école de ses enfants

Partager







Un père de l’Arizona s’est déshabillé en septembre dernier lors d'une assemblée générale du conseil scolaire de son district pour critiquer le nouveau code vestimentaire de l’école de ses enfants.

Dans une vidéo, on peut voir Ira Latham, dont les quatre enfants fréquentent le district scolaire du Higley Unified School, s'approcher du podium vêtu d’un crop top et d’un mini-short, une tenue qu’il juge inappropriée pour les élèves de l’école.

«En vertu de la politique proposée, [ce que je porte] serait considéré comme approprié dans une salle de classe», s’est insurgé le père de famille, avant de tourner sur lui-même pour montrer ses attributs sous tous les angles.

PHOTO Fox News

L'ancien code vestimentaire, qui n’avait pas été mis à jour depuis plus de 20 ans, interdisait aux étudiants d’exposer leur poitrine et leur ventre. Or, la nouvelle politique empêche seulement les élèves d'exposer leurs sous-vêtements.

«Auparavant ils étaient guidés, mais maintenant, c’est simplement “les enfants, couvrez vos sous-vêtements”», a-t-il ajouté.

Aucun impact sur le conseil

Tiffany Shultz, présidente du conseil d’administration du district scolaire, a déclaré dans un communiqué transmis à la chaine locale de Fox News, que le stunt d’Ira Latham «est excellent pour les médias», mais qu'il n’a eu aucun impact sur la réunion.

Trois membres du conseil ont voté en faveur le nouveau code vestimentaire et deux contre.

«Il a fait sa déclaration et nous avons poursuivi nos activités. Nous avons entendu d’autres orateurs et nous sommes allés de l’avant», a déclaré Mme Shultz.

Elle précise que le vote tenu permettra aux familles de décider de ce qui leur convient comme code vestimentaire.

«Nous voulons que les enseignants enseignent et n’aient pas à perdre leur temps à mesurer la longueur d’une chemise d’une fille et la mettre mal à l’aise», soutient Shultz.