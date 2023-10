Un professeur poignardé à mort dans une école en France

Partager







Un homme armé d'un couteau et criant «Allah Akbar» a tué un enseignant et blessé grièvement deux personnes dans une école secondaire à Arras, dans le nord de la France vendredi matin.

L'agresseur a été interpellé par la police, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur X (ex-Twitter).

Une opération de police a eu lieu au lycée Gambetta à Arras. L’auteur des faits a été interpellé par la police. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 13, 2023

Aucun élève n'a été blessé, selon une première source policière.

«L'horreur vient de frapper» a réagi Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a suspendu ses travaux en solidarité avec les victimes. Le président Emmanuel Macron doit se rendre sur place.

Le président Emmanuel Macron doit se rendre sur place.

Parmi les deux blessés figurent un agent de sécurité qui a été atteint de plusieurs coups de couteau, et un enseignant, a indiqué une deuxième source policière.

Selon une source proche du dossier, l'agent de sécurité est «très gravement blessé, entre la vie et la mort».

Trois ans après une autre agression

Ces faits ont lieu presque trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant de 47 ans décapité le 16 octobre 2020 près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne, une dizaine de jours après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression.

L'assaillant de 18 ans, un réfugié russe d'origine tchétchène, avait été tué par la police.

D'après une source policière, l'homme de 20 ans interpellé vendredi est également d'origine tchétchène. Son frère de 17 ans a été arrêté à proximité d'un autre établissement, a-t-elle ajouté.

Le parquet national antiterroriste a annoncé avoir ouvert une enquête.

Un large périmètre de sécurité a été établi autour de l'établissement, où la police, les pompiers et les secours étaient déployés, ont constaté des journalistes de l'AFP. Des parents étaient présents devant l'école, d'où les élèves sont visibles à travers les fenêtres.

Les élèves et le personnel ont été confinés dans l'établissement, a précisé une source policière.

Un ensignant raconte

Un enseignant de philosophie ayant assisté à l'attaque, Martin Dousseau, a décrit un mouvement de panique au moment de l'intercours, quand les élèves du collège se sont retrouvés face à un homme armé.

«Il a agressé un personnel de la cantine, j'ai voulu descendre pour intervenir, il s'est tourné vers moi, m'a poursuivi et m'a demandé si j'étais professeur d'histoire-géographie», a-t-il ajouté.

«On s'est barricadés, puis la police est arrivée et l'a immobilisé».

Selon lui, la victime est un professeur de français du collège.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient un jeune homme, pantalon noir et veste grise, se battre avec plusieurs adultes dans la cour de l'établissement, visiblement avec une arme à la main, avant de se diriger vers la porte de l'établissement.

«Effroi», «déflagration», «épouvantable»: les enseignants contactés par l'AFP se sont dits «sous le choc» après le meurtre d'un des leurs.

«L'école est une fois de plus une cible, car elle incarne les valeurs de la République, liberté égalité, fraternité», a ainsi témoigné Agnès Andersen, secrétaire générale d'un syndicat de chefs d'établissement.

Renforcement de la sécurité

Le gouvernement a demandé de renforcer immédiatement la sécurité de tous les établissements scolaires en France.

Cette attaque intervient alors que la guerre fait rage en Israël, faisant craindre à l'exécutif une importation du conflit en France.

L'offensive surprise du 7 octobre du Hamas en Israël a fait plus de 1200 victimes côté israélien et 150 otages. Les frappes de représailles israéliennes à ces sanglants massacres ont fait plus de 1500 morts dans la bande Gaza.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé jeudi avoir recensé «plus d'une centaine d'actes antisémites» depuis samedi.

Il a ordonné l'interdiction des «manifestations propalestiniennes parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public», et promis l'interpellation de leurs «organisateurs» et des «fauteurs de trouble».