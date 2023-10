Porter des bas pour dormir favorise un meilleur sommeil

Partager







Il y a plusieurs façons d’améliorer la qualité de son sommeil: des horaires réguliers, des rideaux qui bloquent la lumière du jour, l’évitement des écrans avant de se coucher... mais voilà qu’une autre technique pourrait favoriser le sommeil, soit garder ses pieds au chaud.

Ainsi, porter des bas pourrait aider à s’endormir plus rapidement et à dormir plus longtemps, selon la Fondation nationale du sommeil de Virginie.

«Réchauffer les pieds peut avoir un impact positif sur le sommeil pour de nombreuses personnes, principalement en raison de son effet favorisant la baisse de la température corporelle et la relaxation», a expliqué la Dre Biquan Luo, scientifique biomédicale de San Francisco, au New York Post.

Cette dernière a précisé que se réchauffer les pieds – que ce soit avec des bas, un tapis chauffant ou bien un bain chaud – permettait de dilater les vaisseaux sanguins.

«Cette dilatation permet à davantage de sang de circuler depuis d’autres parties du corps vers les pieds. En conséquence, cela peut aider à dissiper la chaleur corporelle et à abaisser la température corporelle centrale», a-t-elle indiqué.

Et comme plusieurs études l’ont démontré, la température corporelle joue un rôle primordial sur la qualité du sommeil. En effet, celle-ci doit diminuer pour qu’on puisse s’endormir pour la nuit.

