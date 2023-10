Bientôt fini l’achat de DVD et de Blu-ray chez Best Buy

Partager







Les magasins Best Buy cesseront de vendre des DVD et des Blu-ray dès 2024, signe que le numérique est en train de surpasser les anciennes technologies.

Avec la hausse en popularité des plateformes de visionnement en ligne et de l’achat de versions numériques des films, tout porte à croire que les DVD et disque Blu-Ray deviendront bientôt désuets comme les cassettes VHS.

Selon un sondage mené par Statista Consumer Insights, seulement 30 % des Américains regardaient toujours des films en DVD ou en Blu-ray.

«Pour dire l’évidence, la façon dont nous regardons des films et des émissions de télévision est très différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a plusieurs décennies. Ce changement nous donne plus d'espace et d'occasions pour proposer aux clients des technologies nouvelles et innovantes qu'ils peuvent explorer, découvrir et apprécier», a expliqué un porte-parole de la chaîne de magasins à CBS MoneyWatch.

Ainsi, après le temps des Fêtes, les films sur disque seront retirés des tablettes de Best Buy. Toutefois, les disques de jeux vidéo resteront disponibles.