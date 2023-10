Pourquoi les costumes d’Halloween sont le pire de la fast fashion

Partager







Les costumes d’Halloween qui ont envahi les magasins au cours des dernières semaines participent à la pollution plastique qui ne cesse d’augmenter dans le monde. Faits de polyester, de piètre qualité et à peine portés avant d’être jetés: ils sont la quintessence de l’ultra fast fashion.

Un costume sur quatre serait porté une seule fois avant d’être jeté, a conclu une étude de l’organisation britannique Hubbub en 2019.

Selon les calculs de Hubbub, les costumes d’Halloween seraient faits à 83% de plastique, puisqu’ils sont principalement constitués de polyester, une fibre plastique dérivée du pétrole. Pas moins de 2000 tonnes de déchets plastiques seraient générées chaque année, seulement au Royaume-Uni, à cause de la production de ces costumes. Et on sait que l’Halloween est plus massivement célébrée en Amérique du Nord qu’ailleurs dans le monde.

Capture d'écran Amazon Un costume de Barbie, tendance de l'année, en vente sur Amazon.

Ces déguisements, qui se trouvent maintenant dans tous les magasins à grande surface, y compris les épiceries et les pharmacies, répondent à un besoin: trouver un costume rapidement sans avoir à le confectionner soi-même, comme c’était le cas autrefois.

«C’est sûr qu’avec une production mondiale comme on a, c’est plus facile de prendre des costumes et de les vendre à un prix très abordable. Il y a une facilité pour les parents qui travaillent tous les deux. On est dans un contexte où tout va vite alors c’est alléchant», souligne Marie-Ève Faust, professeure à l’École supérieure de mode de l’UQAM.

• À lire aussi: On est allé à l’ouverture de la boutique éphémère du géant Shein

• À lire aussi: Greenwashing? La campagne Conscious de H&M sous la loupe

La thématique Halloween chez Shein, H&M, Zara et cie

Outre les costumes, les géants de la fast fashion comme Shein, H&M et Zara proposent, depuis quelques années, des vêtements à thématique Halloween, comme des chandails à imprimés de citrouilles et de chauve-souris.

Capture d'écran Shein Le géant de l'ultra fash-fashion Shein met en vente des milliers de nouveaux articles chaque semaine.

«Même le détaillant qui ne fait pas dans le costume d’Halloween a intégré ça», remarque Myriam Laroche qui guide des entreprises du secteur de la mode et du textile dans leurs démarches de développement durable avec son entreprise Collective Détour.

«On magasine et on ramasse un petit chandail avec une citrouille en passant. Avec Shein, si ça ne te fait pas, ils te remboursent [dans certains cas] sans que tu aies à le retourner. Ça facilite la charge parentale, mais c’est un fléau», observe-t-elle.

• À lire aussi: Le parcours d’un t-shirt: fait en Chine... et en Inde et au Bangladesh

Des montagnes de vêtements jetés chaque année

Mais cette accessibilité et cette facilité ont un prix qui n’a pas encore été quantifié en termes de dommages à l’environnement, à la santé et aux droits humains.

«Si ça s’en va en site d’enfouissement, c’est là que le bât blesse, quand ça sert juste à l’utilisation super éphémère d’une seule journée. On sait que ce sont des fibres qui ne sont pas biodégradables», souligne Marie-Ève Faust.

• À lire aussi: Nos vêtements rejettent des tonnes de microplastiques dans les cours d'eau

• À lire aussi: Les humains ingèrent des microplastiques et c’est nocif

Notre appétit toujours grandissant pour les tendances éphémères génère des quantités ingérables de déchets textiles.

Entre 2000 et 2014, le nombre de pièces de vêtements achetées par une personne a augmenté de 60% dans le monde. Nous conservons aussi ces vêtements la moitié moins longtemps qu’il y a 15 ans, selon McKinsey.

En 2019, les Québécois se sont départis en moyenne de 36 kg de textiles chacun, selon RECYC Québec, une augmentation de près de 80% depuis 2011.

Les vêtements dont nous ne voulons plus et qui ne trouvent pas preneur sur le marché seconde main sont susceptibles de se retrouver dans une décharge sauvage d’un pays du Sud global. L’an dernier, des photos montrant des montagnes de vêtements abandonnés dans le désert d’Atacama, au Chili, ont fait le tour du monde.

• À lire aussi: Voici ce que H&M fait réellement de vos vêtements usagés

Des solutions aux costumes d'Halloween jetables

Avec son entreprise Collective Détour, Myriam Laroche guide des entreprises du domaine de la mode qui veulent entreprendre une démarche de développement durable. Pour pallier le problème des costumes d’Halloween jetables, elle propose plusieurs pistes de solution: